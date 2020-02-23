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E-5 yanyolda bir araç takla attı

5 yanyolda takla atan bir araçta bulunan iki kişi yaralandı.

23.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:59E-5 yanyolda bir araç takla attı
E-5 yanyolda takla atan bir araçta bulunan iki kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan yol, vatandaşların yardımıyla aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaza, saat 14.00 sularında E-5 Çobançeşme Yanyol- yönünde meydana geldi. 34 VK 051 plakalı araç, Sefaköy istikametinde ilerlerken, Çobançeşme mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine takla atıp yanyola uçtu. Kaza sonucu araçta bulunan iki kişi hafif yaralanırken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.

Kaza sonrası Çobançeşme yanyol bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar ters dönen aracı tekrar düzeltip çekiciye yükledi. Yolda oluşan cam parçaları temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sefaköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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