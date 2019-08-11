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E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi

Avcılar'da E-5 yanyol üzerine açılan hayvan pazarı ve kurban kesim alanında vatandaşların E-5 karayolu üzeri ve yan yola park ettiği araçlar yüzünden trafik durma noktasına geldi.

11.08.2019 10:50
E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi
Avcılar'da E-5 yanyol üzerine açılan hayvan pazarı ve kurban kesim alanında vatandaşların E-5 karayolu üzeri ve yan yola park ettiği araçlar yüzünden trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durduğu o anlar havadan görüntülendi.
E-5 Karayolu Avcılar Ambarlı yan yol üzerine kurulan hayvan pazarı ve kurban kesim alanı olumsuzluğa neden oldu. Bayram namazının ardından kurban kesimine gelen vatandaşlar araçlarını yanyol ve E-5 karayolu üzerine park etti. Avcılar Merkez istikametine doğru parklanmalar nedeniyle trafik tamamen dururken, araçların bazılarının E-5 üzerine park etmesi de yoğun trafiğe neden oldu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.
(Murat Delice/İHA)
E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi

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Kaynak: İHA

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