Erzurum
'da, İçişleri Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belediyelerin mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüleceği "E-Belediye Bilgi Sistemleri Tanıtım Toplantısı" yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palandöken
Dağındaki bir otelde düzenlenen toplantının "e-belediye bilgi sistemlerinin" tanıtım görüntüsüyle başladığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Okay Memiş
, Anadolu'nun kilidi bir kent olan Erzurum'da birkaç gün önce göreve başladığını ve vakit kaybetmeden şehri tanımak istediğini belirtti.
Memiş, Erzurum'un kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktararak, "Erzurum, yılda en az bir milyon kişinin kış turizminden faydalandığı bir yer. Otellerimizde şimdiden rezervasyonlar dolmak üzere. Yapılacak yeni yatırım ve otellerle birlikte şehrimiz, turistlerin ve burada yaşayanların mutlu olduğu, keyif aldığı bir kent olma açısından emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Sıkıcı kentler, sıkıcı şehirler büyüyemez. Vizyoner projelerle bulunduğumuz alanları daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
Erzurum'da devlet kaynaklarının doğru yerlerde kullanıldığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiğinde ilk reformu yerel yönetimlerde başlattı ve ilk reform hareketi belediye kanunuydu. Arkasından Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi Kanunu yenilendi. Önceden birçok şeyi yapamaz denen belediyeler, şuan ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli işlere imza attı. Günümüzde belediyecilik yol yapmak, içme suyu getirmek, kanalizasyonu yapmak değil. Bir şehri yaşanılır kılan her işe imza atmak demek. Belediyelerimizin görev alanlarını bu anlamda genişlettik. Eskiden ekonomi, sanayi ve okul işlerini belediyeler yapamazdı ama yapılan kanun değişikliğiyle alanınızı genişlettik."
Memiş, Erzurum olarak şanslı olduklarını bildirerek, Erzurum'un Türkiye
'de 30 büyükşehir belediyesi içerisinde geniş alandan dolayı kişi başına en fazla gelir alan belediyelerden biri olduğunu belirtti.
Yerel yönetimlerin potansiyelinin küçümsenmemesine dikkat çeken Memiş, şunları kaydetti:
"E-belediye sistemi ile hizmet kalitesi de artacak. Değerli Bakanımız Sayın Süleyman Soylu
'nun önderliğinde yapılan bu e-belediye bilgi sistemi yerli yerine oturacaktır. Bu sistem bir standart getirecektir. Belediyeler geçmişte bir büfe açmak isteyen vatandaştan 25 ayrı evrak istiyordu. Yani esnaf ve girişimci illallah ediyordu. Yapılan yeni sistem sayesinde bunlara bir standart getirilmesi eminim hizmetleri kolaylaştıracaktır. Bunu başarmak çok önemli. Eğer bunları başarırsak merkezi idare yerel yönetime daha fazla yetki verecektir. Bu sistem Türkiye'de standart bir hizmet kalitesi getirmesi ve vatandaşların işlerini kolaylaştırma açısından son derece önemlidir. Bu çalışma da buna vesile olacaktır."
Konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu tarafından e-belediye bilgi sistemi projesi katılımcılara tanıtıldı.
Toplantıya, Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili çalışanlar katıldı.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:02