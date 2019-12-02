Haberler » Güncel » 'e-Belediye Bilgi Sitemi' kapsamında uzaktan eğitim platformu oluşturulacak - Haber

"e-Belediye Bilgi Sitemi" kapsamında uzaktan eğitim platformu oluşturulacak

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında "Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.

02.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:04
İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında "Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Bakanlıkta gerçekleştirilen törende, işbirliği protokolüne imzalar İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan tarafından atıldı.
Erdil, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Anadolu Üniversitesi ile birlikte uzaktan eğitim projesinin ikinci fazını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Anadolu Üniversitesi ile uzaktan eğitim portalının ikili sözleşme ile devreye sokulduğunu anımsatan Erdil, bu çalışmaların Eğitim Dairesi Başkanlığında çok etkin sonuçlar elde edilmesine vesile olduğunu ifade etti. Erdil, "Uzaktan eğitimle kurumumuz tanıştı ve İçişleri Bakanlığı olarak bütün birimlerimize çok yaygın hizmetleri ulaştırma imkanına kavuştuk." dedi.
Erdil, şöyle konuştu:
"Şimdi e-Belediye Projesi ile ilgili son fazımızı ortak bir işbirliği platformu içinde gerçekleştiriyoruz. e-Belediye, Bakanlığımızın uzun süredir üzerinde çalıştığı, belediye hizmetlerinin kamuya sunumunda, belli bir standart, disiplin kalitesini sağlaması istikametinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı marifetiyle yürüttüğümüz bir çalışmaydı. İleri bir noktaya gelindi, 2020'nin başında da bu proje tüm fazlarıyla ve modülleriyle devreye girecek, e-Belediye platformu işler hale gelecek. Aslında e-Belediye Platformu aynı zamanda dijital bir mevzuattır. Türkiye'de belediyelerin, yerel yönetimlerin çalışma standartlarını, özellikle hizmet kalitelerini ve çeşitli alanlardaki işleyişini düzenleyen, dijital ortamlarda işleyişini bir standarta kavuşturan bir mevzuattır. Bir süredir klasik olarak sürdürdüğümüz belediyelerin eğitim hizmetini, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim konusundaki çok nitelikli olan alt yapısından yararlanarak, Türkiye'de daha yaygın olarak sürdürülmesini sağlayacağız."
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da dünyanın dijitalleşme sürecine girdiğini ifade ederek, üniversite olarak bu alanda alt yapının geliştirildiğini vurguladı.
Üniversitenin bu alandaki güçlü alt yapısını, tüm kamu kurumlarının hizmetine sunduklarının altını çizen Çomaklı, "İçişleri Bakanlığı gibi Türkiye'nin merkezi olan bir Bakanlığa hizmet etmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Belediye personeline kolay eğitim
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen "e-Belediye Bilgi Sitemi" kapsamında uzaktan eğitim platformu oluşturularak, belediye personelinin eğitimlere zaman ve mekandan bağımsız, eşit imkanlarda ve kolayca ulaşması sağlanacak, e-Belediye Bilgi Sistemi kullanımı ve yaygınlaştırılması hız kazanacak.
Tek merkezden eğitim imkanı, eğitim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, eğitimlerde fırsat eşitliği, her katılımcı için standart kalite ve içerikte eğitim avantajı, yerinde yapılan eğitim maliyetlerinde tasarruf, online eğitim planlama, raporlama ve anlık konferans eğitimlerine imkan sağlanacak.
Belediyeler, kendi uzaktan eğitimlerini planlama, düzenleme, raporlama ve değerlendirme kabiliyetlerine sahip olacak. Bu sayede belediye personelinin eğitimlere erişimi kolaylaşacak.

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:24 Muğla'da "İki Yaka, Yarım Aşk" filminin gösterimi yapıldı - Haber
21:23 Kılıçdaroğlu, TISİAD heyetini kabul etti - Haber
21:23 Tekirdağ tbmm başkanı şentop, tekirdağ'da açılış yaptı, tapu dağıttı -1 - Haber
21:20 Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haber
21:18 Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:10 Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 21:25:37