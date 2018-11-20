E-Belediyeden Emlak Beyanı Yapılabilecek

MEKAN VE EMEK KAYBINI AZALTAN E-BELEDİYE UYGULAMASI

Vatandaşların birçok belediye hizmetine internetin olduğu her ortamda ve platformda ulaşabildiği zaman, mekan ve emek kaybını azaltarak vatandaşın yüzünü güldürecek olan uygulama ile belediye birimlerinin iş yükü azalıyor. ebelediye.inegol.bel.tr adresinden belediye ile ilgili bilgi, belge, kayıt, sorgulama ve ödeme işlemlerinin rahatlıkla yapılabildiği uygulamada artık vatandaşlar oturdukları yerden rahatlıkla emlak beyanını(Bina, işyeri, arsa ve arazi) oluşturabilecek.

7/24 KESİNTİSİZ VE ARACISIZ HİZMET OLANAĞI

İlçe halkının belediyeye uğramadan her türlü borç sorgulamaları ve ödemelerin yapabildiği e-hizmet platformu kolay ara yüzü ile tüm işlemleri birkaç dakika içinde yapmaya imkan veriyor. Ayrıca vatandaşlar 7 gün 24 saat interaktif hizmet platformu sayesinde öneri, şikayet ve taleplerini de belediyenin ilgili birimlerine anında iletip ve takip işlemlerini izleyebilme olanağı sağlıyor.

AKILLI BELEDİYECİLİKTE SINIR TANINMIYOR

E-belediye kapsamında interaktif belediyecilik hizmetleri genişletilerek, 7 Gün 24 Saat belediye işlemlerine ait bildirim, borç, tahakkuk, tahsilat, evrak takip, bina birim değerleri, nikah sorgulama, nikah başvurusu, bilgi edinme başvurusu, nöbetçi eczaneler, ÇTV, emlak, ilan reklam beyan başvuruları, meclis ve encüman kararları, imzalı belge sorgulama gibi işlemlerin yanı sıra kredi kartı ile borçlar güvenli bir şekilde ödenebiliyor. Daha önce yapılan ödemelerin makbuzları da alınabiliyor.

E-BELEDİYEDEN EMLAK BEYANI OLUŞTURULABİLECEK

İnegöl Belediyesine verilen beyanların görülebildiği ve yeni beyan başvurularının da yapılabildiği e-belediye uygulamasında emlak beyanı oluşturmanın başladığını hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taban, "Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden oturdukları yerden zaman, mekan ve emek kaybına uğramadan ebelediye.inegol.bel.tr adresine girerek ara yüzde mevcut olan emlak beyanı oluştur ikonuna tuşladıklarında kolay bir şekilde emlak beyanlarını artık oluşturabilecekler" şeklinde konuştu.

Belediyeyi değil şehri yönet anlayışıyla İnegöl'de yaşayan vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten Taban, "Gelişen yeni teknolojileri kullanarak, vatandaşlarımızın belediyeden en kolay şekilde hizmet almalarına çalışıyoruz. Özellikle e-belediye uygulaması bu açıdan bizler için çok önemli. Birçok özelliği içerisinde barındıran e-belediye uygulaması ile vatandaşlarımız belediyeden en rahat bir şekilde hizmet alabiliyor. Bu kapsamda uygulamaya geçirdiğimiz emlak beyan oluşturma hizmetinin hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım" dedi.