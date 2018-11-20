E-Belediyeden Emlak Beyanı Yapılabilecek

20 Kasım 2018 Salı 17:24



20 Kasım 2018 Salı 17:24

İnegöl Belediyesi, e-belediye uygulaması ile vatandaşların kolay bir şekilde emlak beyanı oluşturmalarına olanak sağlıyor.Belediyeye ait "ebelediye.inegol.bel.tr" adresinden belediye ile ilgili bilgi, belge, kayıt, sorgulama ve ödeme işlemlerinin rahatlıkla yapılabildiği uygulamada artık vatandaş emlak beyanını (bina, iş yeri, arsa ve arazi) oluşturabiliyor.İlçe halkının belediyeye uğramadan her türlü borç sorgulaması ve ödemelerin yapabildiği e-hizmet platformu, kolay ara yüzü ile tüm işlemleri birkaç dakika içinde yapmaya imkan veriyor.Ayrıca vatandaşlar 7 gün 24 saat interaktif hizmet platformu sayesinde öneri, şikayet ve taleplerini de belediyenin ilgili birimlerine anında ileterek, takip işlemlerini de izleyebiliyor.İnegöl Belediyesine verilen beyanların görülebildiği ve yeni beyan başvurularının da yapılabildiği e-belediye uygulamasında emlak beyanı oluşturmanın başladığını hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taban, "Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden oturdukları yerden zaman, mekan ve emek kaybına uğramadan 'ebelediye.inegol.bel.tr' adresine girerek ara yüzde mevcut olan 'emlak beyanı oluştur' ikonuna tuşladıklarında kolay bir şekilde emlak beyanlarını artık oluşturabilecekler." diye konuştu."Belediyeyi değil şehri yönet" anlayışıyla İnegöl'de yaşayan vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten Başkan Taban, "Gelişen yeni teknolojileri kullanarak, vatandaşlarımızın belediyeden en kolay şekilde hizmet almalarına çalışıyoruz. Özellikle e-belediye uygulaması bu açıdan bizler için çok önemli. Birçok özelliği içerisinde barındıran e-belediye uygulaması ile vatandaşlarımız belediyeden en rahat bir şekilde hizmet alabiliyor. Bu kapsamda uygulamaya geçirdiğimiz emlak beyan oluşturma hizmetinin hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım." ifadelerini kullandı.