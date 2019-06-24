24.06.2019 13:51
Haberler » Spor » Haber

E-biletin sporun her alanında uygulanmasına dair kanun teklifi verildi

E-biletin sporun her alanında uygulanmasına dair kanun teklifi verildi

AK Parti, "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" ile ilgili kanun teklifini meclise sundu.

AK Parti , "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" ile ilgili kanun teklifini meclise sundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş , sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması, spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
TFF , mehmet muş , şiddet , ak parti , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:29 Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2'nci oldu
14:27 Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan ve yeni yönetim mazbatasını aldı
14:22 Hammer Serisi kadın bisikletçilerle birlikte Kolombiya yolcusu
14:22 NBA’de MVP ödülü sahibini buluyor
14:22 Kadınlar Dünya Kupası raporu: İkinci turlarda ikinci gün
14:17 Galatasaray Diagne'yi satacak, yıldızları açıklayacak
14:17 Sissoko, Gazişehir Gaziantep yolunda