E-bordro 2019 Haziran ayı maaş sorgulama: E-bordro sorgulama nasıl yapılır?

Binlerce memurun beklediği 2019 Haziran ayı maaş bordroları e-devlet sistemi üzerinden aktif hale geldi. Devlete bağlı şekilde çalışan personelin merak ettiği e-bordro sistemi açıldı. Buna göre kamu personelleri haziran ayına ait maaşlarını görüntüleyebilecek. Barkotlu bordro nasıl yazdırılır? e-bordro nedir? İşte, Temmuz 2019 maaş zammı, e-bordro sorgulama…

E-BORDRO NEDİR?

Maaş bordrolarına ait detaylara ulaşılabilen e-bordro, sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin yararlanabildiği sistemdir.

E-BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama işlemini yapabilmek için öncelikle e-devlet resmi sayfasında yer alan ''www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama'' linki üzerinden sisteme giriş yapılmalı ve girişin ardından yıl seçerek hangi yıla ait bordro görüntülenmek isteniyorsa o yıl seçilmeli.

E-BORDRO SORGULAMA SİSTEMİ

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

Barkodlu bordro sorgulamak için PTT'den alınan e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapılmalı. Hangi yılın bordrosuna ulaşılmak isteniyorsa yıl tercihi yaparak detaylar görüntülenir. Ekrana gelen bordronun sağ üstünde yer alan ''Bordro Görüntüle (Pdf)'' seçeneği tercih edilmeli. Yeni açılan ekrandaki ''Barkodlu Belge Oluştur'', ardından açılan ekrandaki bilgilendirme metni okunarak kabul edilir. ''Dosya İndir'' ile ilgili dosya bilgisayara indirilir ve son olarak belge yazdırılır.

TEMMUZ 2019 MAAŞ ZAMMI

Açıklanan 2019 yılının ilk 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlara 4,89 'luk zam yapılmış durumda. 3 Temmuz günü açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte ise memurların maaş zamları belli olacak.