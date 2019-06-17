e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek

e-Devlet'in isminin değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. e-Devlet'in yeni adının 'Dijital Türkiye' olacağını belirten Koç, platformun 42 milyon kişi tarafından kullanıldığının altını çizdi.

"İNSANLARIN ÇOK DAHA RAHAT KULLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

"Amacımız bütün bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayıp, dijitalleşmeyi sağlayabilmek" ifadelerini kullanan Koç, dünya genelinde bir e-Devlet gelişmişlik endeksi olduğunu anımsattı ve amaçlarının ilk 20 içinde yer almak olduğunu belirtti. 2006 yılında 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, e-Devlet'in yeni dönemi hakkında bilgiler veren Koç, "Kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak 'Dijital Türkiye'yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız" dedi.