E-Devlet, Vatandaşları Yeni Tip Koronavirüs Konusunda Uyardı

E-Devlet, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşları bilgilendirme kapsamında sistemde kayıtlı olan kullanıcılara bir e-posta gönderdi. Ek olarak, E-Devlet'in web sitesinde de uyarı mesajı yayınlandı.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bu sebepten dolayı vatandaşların önlem alması büyük bir öneme sahip. Alınabilecek önlemlerin arasında kalabalık ortamlarda bulunmamak ve elleri sık sık sabun ile yıkamak yer alıyor. Son açıklanan bilgiye göre ülkemizde 191 kişide Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi ve 3 kişi hayatını kaybetti.E-Devlet'ten Vatandaşlara Yeni Tip Koronavirüs UyarısıE-Devlet tarafından gönderilen e-posta şu şekilde:"Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Yeni Tip Koronavirüse karşı dünyaya örnek bir şekilde mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın bu husustaki farkındalığının artması daha etkin bir mücadele sağlayacaktır. Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmektedir.Bu doğrultuda, vatandaşlarımız (özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar) kendilerini ve çevrelerini korumak üzere çoğu kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler.UNUTMAYALIM...KORONAVİRÜS, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR."

Kaynak: Tamindir