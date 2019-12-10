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E-dönüşüm, fatura ve irsaliye düzenleme esasları GTB'de anlatıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üyelerine yönelik, 'Fatura ve İrsaliye Düzenleme Esasları ile Çek ve Senet İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar' hakkında bilgilendirme eğitimi düzenledi.

10.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:32E-dönüşüm, fatura ve irsaliye düzenleme esasları GTB'de anlatıldı
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üyelerine yönelik, 'Fatura ve İrsaliye Düzenleme Esasları ile Çek ve Senet İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar' hakkında bilgilendirme eğitimi düzenledi.

GTB meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Üyeleri Ali Yılmaz, Emin Balyemez, Genel Sekreter Özgür Bayram ve üye işletmelerin temsilcileri katıldı.

Eğitim programında konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sezgin Kılınçoğlu, katılımcılara fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar, konsinye satış, fatura yerine geçen vesikalar, çekte bulunması gereken bilgiler ve e-dönüşüm hakkında bilgiler aktardı.

2019 yılı Vergi Usul Kanunu 509 Nolu tebliğe göre E-fatura, E-arşiv, E-defter ve E-irsaliye geçiş tarihleri hakkında açıklamalarda bulunan Kılınçoğlu, geçişlerin ciro ve sektöre göre tarih değişikliği gösterdiğini ifade etti.

2018 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulamaya dahil olması gerektiğini vurgulayan Kılınçoğlu, 2018 ve 2019 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanların ise 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle E-fatura, E-Arşiv ve E-Defter Saklamaya, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle de E-Defter uygulamasına geçmelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

Sezgin Kılınçoğlu, konuşmasında ayrıca e-arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplamının 30 bin TL'yi (Vergi mükelleflerine düzenlenen açısından vergiler dahil toplam tutarı %5 bin TL'yi) aşması durumunda e-arşiv faturası düzenlemenin zorunlu hale getirildiğini sözlerine ekledi.

Eğitim programı katılımcılardan e-dönüşüm ve e-muhasebe ile ilgili gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası, Güncel

Kaynak: İHA

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