E-GÜVEN'den evden çalışmaya ücretsiz destek

Global Workplace Analytics tarafından yapılan ve ABD'de 12 yıl süren araştırmaya göre, evden çalışmak, bir şirkete çalışan başına ortalama yılda 11 bin Dolar tasarruf etme olanağı sunuyor. Ancak mobil çalışma eğilimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini artırması ve dünya geneline yayılmasından sonra salgın hastalık olarak kabul edilmesi üzerine daha fazla konuşulmaya başlandı.

İMZALAR DİJİTALE TAŞININCA EVDEN ÇALIŞMAK DAHA KOLAY

Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalmasıyla mobil çalışmanın yaygınlaştığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "Yapılan araştırmalar, geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğini ve bu değişimin süreceğini gösteriyor. Şirketlerin olduğu kadar, çalışanların da yeni iş süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. İmzaları kağıt ortamında dijitale taşırken, mobil uygulamaların artan kullanım alanlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil Letsign platformu, dünyanın neresinde olunursa olsun, istenilen zaman yasal geçerli imza atılmasını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde imzaların uzaktan atılıp iş süreçlerinin kesintiye uğramaması için LetSign platformunu tüm kullanıcılar için Nisan ayının sonuna kadar ücretsiz sunacağız." bilgisini verdi.

Kaynak: Bültenler