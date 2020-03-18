Menü
Haberler ›› Güncel ››E-GÜVEN'den evden çalışmaya ücretsiz destek - Güncel

E-GÜVEN'den evden çalışmaya ücretsiz destek

Esnek veya uzaktan çalışma, verimliliğin ve çevikliğin artırılıp sabit genel giderlerinin azaltılması gibi avantajlarla iş hayatında uzun süredir konuşuluyor.

18.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:19
E-GÜVEN'den evden çalışmaya ücretsiz destek

Global Workplace Analytics tarafından yapılan ve ABD'de 12 yıl süren araştırmaya göre, evden çalışmak, bir şirkete çalışan başına ortalama yılda 11 bin Dolar tasarruf etme olanağı sunuyor. Ancak mobil çalışma eğilimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini artırması ve dünya geneline yayılmasından sonra salgın hastalık olarak kabul edilmesi üzerine daha fazla konuşulmaya başlandı.

İMZALAR DİJİTALE TAŞININCA EVDEN ÇALIŞMAK DAHA KOLAY

Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalmasıyla mobil çalışmanın yaygınlaştığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "Yapılan araştırmalar, geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğini ve bu değişimin süreceğini gösteriyor. Şirketlerin olduğu kadar, çalışanların da yeni iş süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. İmzaları kağıt ortamında dijitale taşırken, mobil uygulamaların artan kullanım alanlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil Letsign platformu, dünyanın neresinde olunursa olsun, istenilen zaman yasal geçerli imza atılmasını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde imzaların uzaktan atılıp iş süreçlerinin kesintiye uğramaması için LetSign platformunu tüm kullanıcılar için Nisan ayının sonuna kadar ücretsiz sunacağız." bilgisini verdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Güncel
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek