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E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle e-ihale kullanım oranının yüzde 18'den yüzde 34'e yükseldiğini belirterek, bu sistemin hem müteahhitleri hem de kurumları rahatlattığını söyledi.

15.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:21
E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle e-ihale kullanım oranının yüzde 18'den yüzde 34'e yükseldiğini belirterek, bu sistemin hem müteahhitleri hem de kurumları rahatlattığını söyledi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında e-İhale kullanımının artmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Salgının Türkiye 'de görüldüğü 11 Mart'tan önceki bir aylık dönemde 7 bin 400 ihalenin bin 400'ünün e-İhale olarak yapıldığını hatırlatan Karslıoğlu, salgın sonrası bir aylık dönemde ise 7 bin ihalenin 2 bin 400'ünün elektronik ortamda yapıldığını kaydetti.

CANLI DERSLER VERİLİYOR

E-İhale kullanımının yüzde 18'den yüzde 34'e yükseldiğine dikkat çeken Karslıoğlu şunları söyledi:

"E-İhale sistemi hem müteahhitlerimizi hem de kurumlarımızı rahatlattı. Elektronik ihaleye henüz hazır olmayan firmalar EKAP Akademi'nin 'ekapakademi.kik.gov.tr' adresindeki sanal sınıflarda canlı derslere katılarak sorunlarına ilişkin bilgi alabilirler. Elektronik ihaleye henüz geçmeyen kurumlar ise sosyal mesafe hassasiyetini korumalı. İhaleler ayrı bir odada takip edilecek şekilde veya dijital ortamda canlı yayın yapılarak gerçekleştirilmeli. Firmaların uhdesinde kalan ihaleler için de sözleşme imzalayabilmesi açısından ek süre veriliyor. Öte yandan, müteahhitlerimizin şehirler arası ulaşımı için de Adana Valimiz Mahmut Demirtaş öncülüğünde, bağlı bulundukları kaymakamlıktan araç plakası, yetkili kişi ismi ve ihale ilanı ile kısa sürede izin belgesi alınabiliyor. Salgın nedeniyle şantiyelerdeki önlemler de derneğimiz tarafından sıkı şekilde takip ediliyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Karslıoğlu, Türkiye, Adana, Güncel
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