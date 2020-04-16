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E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, korona virüs salgını nedeniyle e-ihale kullanım oranının yüzde 18'den yüzde 34'e yükseldiğini belirterek, bu sistemin hem müteahhitleri hem de kurumları rahatlattığını kaydetti.

16.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:16
E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı
Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, korona virüs salgını nedeniyle e-ihale kullanım oranının yüzde 18'den yüzde 34'e yükseldiğini belirterek, bu sistemin hem müteahhitleri hem de kurumları rahatlattığını kaydetti.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında e-İhale kullanımının artmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Salgının Türkiye 'de görüldüğü 11 Mart'tan önceki bir aylık dönemde 7 bin 400 ihalenin bin 400'ünün e-İhale olarak yapıldığını hatırlatan Karslıoğlu, salgın sonrası bir aylık dönemde ise 7 bin ihalenin 2 bin 400'ünün elektronik ortamda yapıldığını ifade etti.

Canlı dersler veriliyor

E-İhale kullanımının yüzde 18'den yüzde 34'e yükseldiğine dikkat çeken Mustafa Karslıoğlu, şunları söyledi:

"E-İhale sistemi hem müteahhitlerimizi hem de kurumlarımızı rahatlattı. Elektronik ihaleye henüz hazır olmayan firmalar EKAP Akademi'nin 'ekapakademi.kik.gov.tr' adresindeki sanal sınıflarda canlı derslere katılarak sorunlarına ilişkin bilgi alabilirler. Elektronik ihaleye henüz geçmeyen kurumlar ise sosyal mesafe hassasiyetini korumalı. İhaleler ayrı bir odada takip edilecek şekilde veya dijital ortamda canlı yayın yapılarak gerçekleştirilmeli. Firmaların uhdesinde kalan ihaleler için de sözleşme imzalayabilmesi açısından ek süre veriliyor. Öte yandan, müteahhitlerimizin şehirlerarası ulaşımı için de Adana Valimiz Mahmut Demirtaş öncülüğünde, bağlı bulundukları kaymakamlıktan araç plakası, yetkili kişi ismi ve ihale ilanı ile kısa sürede izin belgesi alınabiliyor. Salgın nedeniyle şantiyelerdeki önlemler de derneğimiz tarafından sıkı şekilde takip ediliyor." - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Karslıoğlu, Türkiye, Adana, Güncel
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