E-İhracat Zirvesi" ile E-ticarete Mercek

Kaynak: İHA

Dünya genelinde 2019 yılında 3.5 trilyon dolara ulaşması beklenen e-ticaretten daha fazla pay almak isteyen Egeli ihracatçılar e-ihracata odaklandı, yoğun katılımla "E- İhracat Zirvesi" düzenledi. DHL İzmir E-İhracat Konferansı'nda önemli bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), World E-commerce Forum (Worldef), DHL ve Ticimax işbirliğinde düzenlenen DHL İzmir E-İhracat Konferansı'nda e-ticaret ve e-ihracat hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Konferansın moderatörlüğünü Elif Saygılıer üstlenirken, Türkiye 'nin lokasyonu açışından e-ihracat için iyi bir konumunda olduğu ifade edildi. 'E-İhracat Zirvesi'ne katılımın artması için İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Basifed, ESİAD, EGİAD, EGSD, Ege Aysad gibi İzmir'den kurum ve kuruluşlar da destek verdi.Konferansın açılış konuşmasını yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "Biz Ege İhracatçı Birlikleri Başkanları, e-ihracat ve e-ticaret konularına verdiğimiz önemin bir sonucu olarak, bugün bu salonda çok değerli konuşmacıları sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi'nin gelişimi için, ihracat potansiyelini artırmak için her türlü yöntemi benimsemek zorundayız. Dünya çok hızlı bir değişimin içinde. Ticaret ve ihracatın şekli de aynı hızla değişiyor, gelişiyor. Şirketlerimiz, KOBİ'lerimiz, girişimcilerimiz bu süreçte rakiplerine göre geride kalmamalılar. Bizim gibi kuruluşların görevi bize üye olan veya ihracat yapmak isteyen herkesi bu değişimlere hazırlamak" ifadelerini kullandı."Ülkemize kazandıracağımız her doların büyük önemi var"Geçtiğimiz senelerde firmaları global e-ihracat sitelerine kayıt ettirdiklerini ancak o zamanlar hazır olmadıklarını vurgulayan Zandar, "Bu kaynakları değerlendiremedik. Altyapılarımız ve yetişmiş elemanlarımız yoktu. İhracatçı birliklerinin organizasyonları, ticaret odasının, sanayi odasının, odaların ve diğer derneklerin de katkısıyla sizleri en kısa sürede e-ihracatçı haline getirmek görevimiz. İç pazarımızın zor günler geçirdiği, perakende sektörlerinin kan kaybettiği bu günlerde çok daha fazla ihracata ve ihracatçıya ihtiyacımız var. Bu sebepten yola çıkarak elimizdeki kaynaklar ile büyük harcamalar yapmadan ülkemize kazandıracağımız her doların büyük önemi var. Yaptığınız işin büyüklüğü, cirosu ne olursa olsun, e-ticaret sayesinde ürünlerinizi en kısa yoldan dünya pazarlarına açmak sizin elinizde. Sadece bir tıkla var olan her ülkenin her şehrinde bir mağaza açtığınızı hayal edin. Bu artık mümkün ve bu işin hiç bir sırrı da yok. Tek yapmanız gereken doğru danışmanlıkları alıp ürünlerinizi doğru alıcılara yönlendirmek. Biz bu yolda sizin hep yanınızda olacağız" dedi."Dünya sandığımız kadar globalleşmiş durumda değil"DHL Express Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özhan da "Sınır tanımayan ticaret; e-ihracat" konusunda katılımcılara bilgi verdi. Özhan, 2011 yılından beri DHL'nin global olarak bağlılık endeksi çalışması yaptığını, dünyada ekonominin sadece yüzde 20'sinin ihraç edildiğini belirtti. İnternet de dahil olmak üzere aramaların sadece yüzde 7'sinin uluslararası olduğunu vurgulayan Özhan, şöyle devam etti:"Sadece yüzde 3'lük bir nüfus doğduğundan farklı bir ülkede yaşıyor. Yani aslında ülkeler birbirlerine sandığımız kadar bağlı değil. Kendi aralarında belirlemiş oldukları ülkelerle çok daha bağlı. Dünyanın bağlılık endeksi en yüksek ülkesi Hollanda. Avrupa , dünyanın en bağlı 10 ülkesinden 8'ini oluşturuyor. Diğer ikisi Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dünya sandığımız kadar globalleşmiş durumda değil. Bizim sınır ötesi değer sağlamak için daha fazla odaklanmamız gerekiyor."Türkiye'nin, bu endeksin 65. sırasında olduğunu, bağlı olduğumuz ülkeler arasında Almanya ve İngiltere 'nin üst sıralarda bulunduğunu kaydeden Özhan, "E-ihracat, bizi dünyaya daha hızlı bağlayacak çok önemli bir fırsat. Her 7 alışverişten biri kıtalararası yapılıyor. 2020'de e-ihracat, e-ticaret hacminin 1 trilyona ulaşacağı öngörülüyor. 2020'de her iki paketten birinin e-ticaret olması bekleniyor. 2016'da Türkiye'de ticaret hacminin yüzde 5'ie ihracat gönderisiydi. 2018'de yüzde 15'e yükseldi. Aralık ayında yüzde 19'lara çıkmıştı. Beklentimiz, 2020 yılında yüzde 30 civarında olması" diye konuştu.Konuşmasının bir bölümünde " Black Friday gerçekleri" başlığı altında ilginç bilgiler de paylaşan Özhan, "Black Friday'de e-ticaretle yapılan alışverişlerin yüzde 12'si alkollü kişiler tarafından yapıldı. Y jenerasyonun yüzde 31'i ise alışverişini banyoda yaptı. Yani e-ticarette düşündüğünüz tüketici, perakende mağazada kapıdan içeri giren tüketici değil. Her yaş gurubunda, her halde tüketici ile karşı karşıyayız" diye konuştu."Israrlı ve kararlı olmak şart"Konferansta konuşan Worldef Başkanı Ömer Nart da şunları söyledi:"E-ihracat, 3-5 ayda günde 500 paket yapacağınız iş değil. Öncelikle ciddi bir hazırlık gerekiyor. Israrlı ve kararlı olmak şart. Her zaman sabırlı olunması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu küçük bir iş değil. Örneğin gelen siparişi bir günde kargoya verip 3 iş gününde teslim edilmesi çok önemli. Servis seviyesi ve müşteri hizmetlerini iyi tutmalısınız." Nart, e-ticaret ve e-ihracatta sihirli bir değneğin olmadığını, çeşitli eğitimlerin ve hazırlıkların ardından başarılı olunabileceğini belirtti.Konferans boyunca çok sayıda katılımcıya e-ticaret ve e-ihracat konularında uzmanlar tarafından bilgiler paylaşılacak. - İZMİR