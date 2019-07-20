E-imza %5,8 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu'nu açıkladı. "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri"ne göre e-imza sertifika sayısı 3 milyon 452 bin 307'ye yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 569 bin 760'a ulaştı. Toplamda 4 milyon 22 bin 67 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının son çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında % 5,8 artış, mobil imza sertifika sayısında ise % 2,8 yükseliş gerçekleşti.

MOBİL İMZADA ARTIŞ YÜZDE 2,8

2018 yılının dördüncü çeyreğinde 3 milyon 262 bin 833 olan e-imza sertifika sayısı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 5,8 artarak 3 milyon 452 bin 307'ye ulaştı. 2018'in dördüncü çeyreğinde 554 bin 486 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 2,8 artarak 569 bin 760'a ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 5,4 artmış oldu.

3,45 MİLYON E-İMZA, 570 BİN MOBİL İMZA SERTİFİKA ÜRETİLDİ

Mart 2019 sonu itibarıyla oluşturulan sertifika sayısının 3,45 milyonu elektronik imza ve 570 bini mobil imza olmak üzere toplam 4,02 milyon olduğunu ifade eden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun şu değerlendirmede bulundu: "Bireyler ve kurumlar hızlı bir şekilde istedikleri yerden e-imza ile işlemlerini yapabiliyor. E-devlet uygulamalarının yaygınlaşması, e-imza kullanımını artırıyor ve zamanın çok değerli olduğu günümüzde her türlü işlemin verimli, hızlı yapılabilmesini sağlıyor. Operasyonel süreçlerini kısaltmak ve çalışanlarının verimliliğini hem ofis içinde hem ofis dışında maksimum seviyeye çıkarmak isteyen şirketler, e-imzayı bünyelerine dahil edip, iş süreçlerini hızlandırıyor. Islak imzadan e-imzaya geçen kurumlar, kağıt ve kargo maliyetlerini minimuma indiriyor." dedi.