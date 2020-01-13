Haberler » Güncel » E-imzayı sevdik - Haber

E-imzayı sevdik

BTK verilerine göre, 3,7 milyon elektronik imza, 598 bin mobil imza oluşturuldu. E-imza bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 arttı. Mobil imzadaki artış oranı ise yüzde 3.

13.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:24E-imzayı sevdik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan, " Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri"ne göre e-imza sertifika sayısı 3 milyon 723 bin 753'e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 598 bin 338'e ulaştı. Toplamda 4 milyon 322 bin 91 sertifika oluşturuldu.

Ülke ekonomisine katkı

2019'un ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış görüldü. Mobil imza sertifika sayısında yüzde 3 yükseliş gerçekleşti. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun konuyla ilgili olarak "Kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde kolaylık sağlayan e-imza, zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Islak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor" dedi.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  Spor kayserispor teknik direktörü prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama - Haber
10:30  Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi - Haber
10:30  Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi - Haber
10:26  Kar özlemi kayak merkezini tatilcilerle doldurdu - Haber
10:25  'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
09:14  Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu - Haber
09:06  Marmara'daki 4,7'lik depremi bilen isimden korkutan uyarı! - Haber
00:35  Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Haber
13.01.2020 10:39:37