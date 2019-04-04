E-Nabız Ve Teletıp-Teleradyoloji Eğitici Eğitimi Yapıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı eğitimde; Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Yalova, Kütahya ve Bolu illerinden gelen 250 katılımcı yer aldı. Eğitimde E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji'ye veri akışlarının nasıl yapılacağı konularında çeşitli bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde uluslararası seviyede bilgi teknolojisine sahip olduğunu belirtti. Dr. Akan, "Bir vatandaşımız, kendisine çekilen röntgen filmini ya da laboratuvar sonucunu fiziki olarak eline almadan E-Nabız sistemi üzerinde rahatlıkla hem kendisi görebiliyor hem de gerektiğinde diğer hekimler tarafından değerlendirilebiliyor" dedi.

Büyük Kolaylık Sağlıyor

E-Nabız üzerinden muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, sağlık bilgilerinizi yönetilebileceği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşabildiğine dikkat çeken Dr. Akan, "E-nabız sayesinde vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm tetkik ve tahliller tek bir veri tabanına kaydediliyor. Böylece hem kendileri hem de gerektiğinde hastanın hekimi sağlık kayıtlarına kolaylıkla erişebiliyor. Hekimler açısından hastanın geçmiş bilgilerine bakarak, tanı koyma, hastalığın seyri konusunda bilgi sahibi olma noktasında kolaylıklar sağlıyor" şeklinde konuştu.

E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji sistemlerinin ekonomik açıdan da faydası bulunduğunu vurgulayan Dr. Akan, "Hastaya A hastanesinde yapılan tetkik, B hastanesine gittiğinde bilinmediği için yeniden tetkik istenebiliyordu. Ancak şimdi bu sorunlar yaşanmayacak. Tetkik ve tahliller bir hastane tarafından yapılınca gerektiğinde 81 ilde sistem üzerinden görülerek, değerlendirilebilecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler