E-okul giriş ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Tercih dönemi ne zaman başlıyor?

LGS tercih dönemi bugün başladı. Geçen hafta açıklanan LGS sonuçlarına göre öğrenciler, okullarını tercih edecekler. Tercih e-okul giriş ile yapılacak. Aşağıdaki linkten açılan e-okul tercih sayfasında TC kimlik no, öğrenci no ve LGS başvuru sırasında verilen kayıt no girilerek tercihler yapılabilecek. LGS tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

E-OKUL GİRİŞ LGS TERCİH SAYFASI

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULA

SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan LGS takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 12 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.