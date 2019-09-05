E-okul öğrenci girişi: LGS nakil sonuçları sorgula! Ek nakil sonuçları açıklandı mı?

MEB tarafından açıklanan LGS nakil tercih takvimine göre ek yerleştirme tercihleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Son nakil sonuçlarına göre öğrencilerin %99'u tercih yaptıkları yere yerleşmişti. Bu sonuçlara göre bir okula yerleşemeyen öğrenciler, nakil ve yerleştirme komisyonlarına başvurmaları gerekiyordu. Bugün ise LGS 3. nakil sonuçları yani ek nakil sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

LGS EK NAKİL SONUÇLARI

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Sonuç bilgilerinde kaydın yapıldığı okul bilgileri yer alacak.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA - ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?



Bu sorgulama e-okul üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Aşağıdaki bağlantıya tıkladığınız zaman açılan sayfada öğrencinin T.C. kimlik numarasını ve doğum tarihini gün-ay-yıl şeklinde olmak üzere doğru bir şekilde girin.

E-OKUL ÖĞRENCİ KAYIT SORGULAMA

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından okullara kayıt için gidecek öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken evraklar şöyle:

*Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı),

*İlköğretim öğrenim belgesi,

*Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek),

*Veliye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,

*Veli adına 'yerleşim yeri adres belgesi' (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

*4 adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf.