Okullarda sınavlar bitti, notlar açıklandı. Dönemin sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır diye merak etmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden birçok detaya ulaşılabiliyor. Peki E okul takdir teşekkür hesaplama 2019 nasıl yapılır? E okul VBS girişi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

E OKUL GİRİŞİ 2019!

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hangi koşullarda takdir belgesi ve teşekkür belgesi alınabileceğini Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde açıkladı. Yönetmeliğe göre; derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi, ortaöğretim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylelikle öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılır.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlayabilir. Böylelikle öğretmenler öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişini yapabilir.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş sağlamaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görüntülenebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesi ile sisteme giriş yapılır. E-okul VBS sistemi üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.