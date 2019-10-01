Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında başlatılan e-okul portalı, bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bu portal ile internet aracılığıyla öğrenci hakkında birçok bilgiye ulaşmak mümkün oluyor. Bunlardan bir tanesi de devamsızlık sorgulama. Haberimizde e-okul VBS giriş ile devamsızlık sorgulama nasıl yapılır detayları ile anlattık.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparlar. Öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişi yaparlar.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş yapmaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görülebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesi ile sisteme giriş yapılır.

E-okul VBS sistemi üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.

E-okul VBS girişi yapmak için TIKLAYINIZ

E-OKUL VBS GİRİŞİ İLE DEVAMSIZLIK SORGULAMA

Sol menüden "Devamsızlık Bilgisi" butonuna tıklıyoruz ve öğrencimize ait devamsızlık kaydı sağ tarafta görünüyor. e-Okul devamsızlık bilgisini incelediğimizde öğrencinin o döneme ait Özürlü – Özürsüz Devamsızlık bilgileri ekrana geliyor. Geriye dönük devamsızlık öğrenmek için ise Dönem bilgisinden dönem değiştirmelisiniz.

Öğrencinin okula devam etmediği günler listede D olarak yazmaktadır. Öğrencileri devamsızlıkları özürlü yani izin veya raporla oluşmuşsa bu ayrı olarak belirtilir. Örneğin aşağıdaki listede Özürlü ve Özürsüz devamsızlar ayrı ayrı gösterilmiştir.

E-OKUL İLE YAPILABİLEN İŞLEMLER

- Devamsızlık

- Not Bilgisi

- Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

- Performans Ödevi Sonuçları

- Haftalık Ders Programı

- Sınav Tarihleri

- Aldığı Belgeler

- Okuduğu Kitaplar

-Yıl Sonu Notları

- Davranış Notları

- Diploma notu

- Nakil Durumu

- Pansiyon Zaman Çizelgesi

- Pansiyon yemek Menüsü

- Pansiyon Devamsızlık Bilgisi

- Pansiyon İzin Bilgileri