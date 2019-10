Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bu portal ile internet aracılığıyla öğrenci hakkında birçok bilgiye ulaşmak mümkün oluyor. Bunlardan bir tanesi de not durumu sorgulama. İşte e-okul VBS giriş ile öğrenci not sorgulama nasıl yapılır detayları...

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparlar. Öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişi yaparlar.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş yapmaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görülebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesi ile sisteme giriş yapılır.

E-okul VBS sistemi üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.

E-okul VBS girişi yapmak için TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞİ İLE ÖĞRENCİ NOT DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapıldığında, E Okul Öğrenci Not Bilgisi olarak, öğrencinin sınav ve projelerden aldıkları notlar, öğrencinin karne, takdir, teşekkür gibi belgelerinin kısmen hesaplanması, TEOG (SBS) puanlarının görülmesi, kısaca veliler için çocuklarının her türlü not bilgilerine anlık ulaşabilme imkanı vardır.

E-OKUL İLE YAPILABİLEN İŞLEMLER

- Devamsızlık

- Not Bilgisi

- Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

- Performans Ödevi Sonuçları

- Haftalık Ders Programı

- Sınav Tarihleri

- Aldığı Belgeler

- Okuduğu Kitaplar

-Yıl Sonu Notları

- Davranış Notları

- Diploma notu

- Nakil Durumu

- Pansiyon Zaman Çizelgesi

- Pansiyon yemek Menüsü

- Pansiyon Devamsızlık Bilgisi

- Pansiyon İzin Bilgileri