E-okul VBS Giriş: Sınav Sonuçları, Devamsızlık Sorgulama, Takdir Teşekkür Hesaplama

E-okul veli bilgilendirme sistemi, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi bitimine yakın hem öğrencilerin hem de velilerine ziyaretini artırıyor. 2007 yılında hayata geçirilen e-okul VBS girişi ile öğrencinin sınav sonuçları, karne notları, devamsızlık durumu ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi yapıyor. Peki e-okul VBS girişi nasıl yapılır? Nasıl e-okul giriş ile neler yapılabilir detayları ile haberimizde.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparlar. Öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişi yaparlar.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş yapmaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görülebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesi ile sisteme giriş yapılır.

E-okul VBS sistemi üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.

E-okul VBS girişi

E-OKUL VBS GİRİŞİ İLE DEVAMSIZLIK DURUMU SORGULAMA

Sol menüden "Devamsızlık Bilgisi" butonuna tıklıyoruz ve öğrencimize ait devamsızlık kaydı sağ tarafta görünüyor. e-Okul devamsızlık bilgisini incelediğimizde öğrencinin o döneme ait Özürlü – Özürsüz Devamsızlık bilgileri ekrana geliyor. Geriye dönük devamsızlık öğrenmek için ise Dönem bilgisinden dönem değiştirmelisiniz.

Öğrencinin okula devam etmediği günler listede D olarak yazmaktadır. Öğrencileri devamsızlıkları özürlü yani izin veya raporla oluşmuşsa bu ayrı olarak belirtilir. Örneğin aşağıdaki listede Özürlü ve Özürsüz devamsızlar ayrı ayrı gösterilmiştir.

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NOTLARI ÖĞRENME

E Okul Öğrenci Karne Notlarını Öğrenmek için, "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. E Okul Öğrenci Girişi ile öğrencinin, Karne Notlarını internetten kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-okul Veli sisteminden, E-okul öğrenci girişi karne notları bölümüne giriş yaparak öğrenci veya veliler karne notlarını,e-okul karne notu ortalaması hesaplama, dönem sonu başarı belgesi olarak ifade edilen Takdir ya da Teşekkür belgesi alıp alamayacağını hesaplayabilirler.

E-OKUL VBS GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında; Devamsızlık sorgulama, Yazılı sonuçları, Sözlü sonuçları, Karne notları, Haftalık ders programları bulunmaktadır.