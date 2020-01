E-okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul veli bilgilendirme sistemi 2020 - E-okul devamsızlık, sınav notu bilgisi

E-Okul ortalama hesaplama, okul döneminde öğrencileri meraklandırın başka bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Öğretmenler ve öğrenci ile veliler için oluşturulmuş e-okul VBS sistemine https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapılıyor. Öğrencinin eğitimine dair tüm bilgiler burada görüntülenebiliyor. E-okul VBS hakkında tüm bilgi haberimizde...

E-okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) giriş için tıklayın...

E_OKUL NEDİR?

E-okul, velilerin öğrencilerin okul durumlarını takip edebilmek ve aynı zamanda öğretmenlerin de işini kolaylaştıracak şekilde açılmış bir sistemdir. Velileri ve öğrencileri ilgilendiren tarafı, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) olarak bilinir.Bu sistemde öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden takip edilir.

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

E-okul veli bilgilendirme sistemine girmek isteyen öğrenci ve veliler, öğrencinin TC kimlik no ile okul numarası, güvenlik kodu aracılığı ile https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden sisteme giriş yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapılarak "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altında istenen T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu bilgilerini doldurmak gerekir. İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulur. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenir. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda sisteme giriş yapılacaktır. Açılan ekranın sol yanında Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi kategoriler bulunuyor.

E-OKUL ORTALAMA HESAPLAMA

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünür. Tüm dersler için bu işlem uygulanır ve ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. Toplanan not ortalaması ise o dönem kaç ders alındıysa ona bölünür. Bu şekilde not ortlaması hesaplanır.