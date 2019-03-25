E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi Nasıl Yapılır?

E-okul VBS girişi ile veliler, öğrencilere dair birçok şeyi öğrenebilir ve takip edebiliyor. Öğrenci, hangi dersten kaç almış, devamsızlık durumu nedir gibi başlıca konular hakkında bilgi veren e-okul veli bilgilendirme sistemi, dün olduğu bazı sorunlar çıkarabiliyor. Dün, sisteme girişte sorun yaşayanlar "E-okul neden açılmıyor, e okul neden giriş yapılamıyor, VBS'de sorun nedir" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki e-okul VBS giriş nasıl yapılır?

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparlar. Öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişi yaparlar.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş yapmaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görülebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesi ile sisteme giriş yapılır.

E-okul VBS sistemi üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.

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E-OKUL VBS GİRİŞİ YAPILABİLEN SORGULAMALAR

E-okul VBS sistemi, Ocak 2007'den bu yana öğrenci ve velilere hizmet vermektedir. Hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanabildiği e-okul platformu ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. E-okul VBS girişi ile şu sorgulamaları yapabilirsiniz;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları