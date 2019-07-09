09.07.2019 10:25
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e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz'a uzatıldı

e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz

Anadolu Üniversitesi, e-Sertifika Programları aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkese hayatlarında yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor.

Anadolu Üniversitesi, e-Sertifika Programları aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkese hayatlarında yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor. Dileyen herkesin e-Sertifika programları fırsatından yararlanabilmesi için ise son başvuru tarihi 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Güncel bilimsel gelişmelerin ve sektörel gereksinimlerin gözetilerek hazırlandığı e-Sertifika Programları, her yıl bahar, yaz ve güz olmak üzere üç ayrı dönemde açılıyor. Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika programlarında dersler, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yürütülüyor. Bu sayede ortamdan ve zamandan bağımsız bir şekilde herkese öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunuluyor. e-Sertifika programlarından yararlanmak isteyenler ise http://esertifika.anadolu.edu.tr/basvuru internet adresinden başvurular hakkında bilgi alabilir, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
(İHA)
Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi, Güncel

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