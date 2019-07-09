e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz'a uzatıldı

Anadolu Üniversitesi, e-Sertifika Programları aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkese hayatlarında yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor. Dileyen herkesin e-Sertifika programları fırsatından yararlanabilmesi için ise son başvuru tarihi 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Güncel bilimsel gelişmelerin ve sektörel gereksinimlerin gözetilerek hazırlandığı e-Sertifika Programları, her yıl bahar, yaz ve güz olmak üzere üç ayrı dönemde açılıyor. Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika programlarında dersler, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yürütülüyor. Bu sayede ortamdan ve zamandan bağımsız bir şekilde herkese öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunuluyor. e-Sertifika programlarından yararlanmak isteyenler ise http://esertifika.anadolu.edu.tr/basvuru internet adresinden başvurular hakkında bilgi alabilir, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

(İHA)

Kaynak: İHA