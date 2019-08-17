E-sigara şirketi Juul 'gençleri sigaraya özendirdiği' gerekçesiyle dava edildi

Illinois , Lake Country Eyalet Başsavcılığı, e-sigara şirketi Juul'e Illinois Tüketici Dolandırıcılık ve Aldatıcı İş Uygulamaları Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Şirketin, reklamlarıyla gençleri aldatarak nikotine yönelttiği bildirildi. Eyalet savcılığı, cezai tazminat da istedi.

Davada, Lake County Eyaletinin Avukatı Michael G. Nerheim, Juul şirketinin, 'Gençlerde Tütün Kullanımının Önlenmesi ve Tütün Mamullerinin Satılması ve Dağıtılması Yasası'nı ihlal ettiğini belirterek; şirketi, tütün ürünlerini gençlere pazarladığı iddiasıyla suçladı.

'ŞİRKET BU YÜKSEK MALİYETTEN SORUMLU TUTULMALI'

Nerheim, "Tıpkı geçmişte sigara şirketlerinin yaptığı gibi, Juul da çocuklarını nikotinle bağdaştırmak için ürünlerini büyüleyen reklamlar kullanarak gençleri avladı. Hataların düzeltilmesi ve Juul'un pazarlama kampanyalarının yol açtığı zararların karşılanması para ve yıllar sürecek eğitim olarak geri dönecektir. Bu amaçla, şirket yarattığı zararı geri almak için beklenen yüksek maliyetten sorumlu tutulmalıdır" dedi.

Juul, e-sigara pazarının yüzde 75'inden fazlasını elinde bulunduruyor. Ağustos 2018'de, dünyanın en büyük tütün şirketlerinden biri olan Phillip Morris, Juul'un yüzde 35 hissesini 12,8 milyar dolara satın aldı. Juul Labs, kullanıcıların soluduğu bir sigara dumanı yaymak için önceden doldurulmuş aromalı nikotin yağı kapsülleriyle çalışan, şarj edilebilir bir batarya ve ısıtma elemanı içeren e-sigara teknolojisini kullanıyor.

ABD'DE E-SİGARA TARTIŞMALARI ARTIYOR

ABD'de son bir ayda, en az 6 eyalette, çoğunluğu gençlerden oluşan 50 kişinin akciğer problemleri nedeniyle hastaneye gittiği duyuruldu. Bu kişilerin ortak noktasının e-sigara kullanmaları olduğunu belirten sağlık yetkilileri, nefes alma güçlüğünden e-sigara ve ürünlerini sorumlu tuttu.