e-Spor futbolun tahtına oynuyor
spor federasyonu kuran ilk ülkelerden biri olan Türkiye, Avrupa Espor Federasyonu'nda kurucu üye olarak yer aldı.
10.03.2020 05:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:06
E-spor federasyonu kuran ilk ülkelerden biri olan Türkiye , Avrupa Espor Federasyonu'nda kurucu üye olarak yer aldı. TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, 4 yönetim kurulu üyesinden biri seçildi.
Kaynak: Dunya.com
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