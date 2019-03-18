E- Ticaret Dolandırıcılarına Operasyon Kamerada

Kaynak: DHA

TÜRKİYE'de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışı yaparak vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi. Kargo ile "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sözde sipariş alıp, sipariş aldıkları üründen farklı bir ürün gönderen şebekeye yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara üzerinden vatandaşları e-ticaret siteleri aracılığı ile dolandıran bir şebekeyi tespit etti.Çalışmalar kapsamında, URL adresi ile e-ticaret dolandırıcılığı yapan 12 ayrı siteyi tespit eden polis ekipleri, "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sipariş alarak vatandaşlara sipariş edilen ürünün dışında alakasız mal satışı gerçekleştiren 8 şüpheliyi belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenleyen polis, Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.U., Y.Y., N.Y., F.K. ve F.Ç. adlı zanlıları gözaltına aldı.MİLYONLARCA LİRALIK VURGUNOperasyon anı polis kamerasına yansırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, binlerce elektronik sigara, bu sigaralarla alakalı olduğu belirtilen aparat ve doküman ele geçirildi. Söz konusu sitelere erişim yasağı getirildi. Dolandırıcıların tutukları fiziki dokümanda vatandaşlara ait binlerce data ve sipariş bilgileri elde edilirken, bu datalarda dolandırıcıların milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınıp sorgulanan 8 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.Y. ve F.Ç. adlı 5 kişi tutuklandı. N.Y., F.K. ve Y.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.- İstanbul