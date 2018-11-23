23 Kasım 2018 Cuma 14:18



23 Kasım 2018 Cuma 14:18

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından "Antalya 4.0 Yılı" kapsamında Antalya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen "E-Ticarete İlk Adım" programının ikinci etkinliği "E-Ticaret ile Yerelden Globale" toplantısı gerçekleştirilecek.ATSO Başkanı Davut Çetin, E-ticaretin önemli isimleri Hepsiburada, N11, Gittigidiyor'un yöneticilerinin katıldığı ilk etkinliğin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Çetin, "E-Ticaret ile Yerelden Globale" toplantısında ise dünyanın en büyük e-ticaret markalarından AliBaba'nın Türkiye CEO'su Cüneyt Erpolat ile Trade 5 CEO'su Orkan Aytulun'un konuşmacı olarak deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağını belirtti.Davut Çetin, E-Ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, Global Dönüşüm firması kurucusu Başar Ceylan'ın "e-İhracat Destekleri" konusunda, Trade 5 CEO'su Orkan Aytulun'un ise "Türkiye'nin E-İhracat Potansiyeli" hakkında bilgiler vereceğini ve "E-Ticaret ile Yerelden Globale Erişim" konulu bir sunum yapacağını kaydetti."E-Ticaret ile Yerelden Globale" toplantısının 28 Kasım Çarşamba günü saat 13.30'da Akra Otel'de gerçekleştirileceğini ve katılımın ücretsiz olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, "Tüm üyelerimizi ve konuya ilgi duyan herkesi bekliyoruz" ifadesini kullandı. - ANTALYA