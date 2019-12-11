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e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddialarına ilişkin, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman...

11.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddialarına ilişkin, "Tüm dünyada olduğu gibi 'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekmekçi, kasım ayı içerisinde yaşanan yoğun satış döneminde, e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Güvenlik ihlali tespit edilmedi"
Sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktaran Ekmekçi, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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