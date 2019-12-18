Haberler » Güncel » E-Ticaret ve Dijital Pazarlama etkinliği SAÜ'de konuşuldu - Haber

E-Ticaret ve Dijital Pazarlama etkinliği SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği (SAÜSİ) topluluğu tarafından "E-Ticaret ve Dijital Pazarlama" etkinliği düzenlendi.

18.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:12E-Ticaret ve Dijital Pazarlama etkinliği SAÜ'de konuşuldu
Sakarya Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği (SAÜSİ) topluluğu tarafından "E-Ticaret ve Dijital Pazarlama" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Exportan Dış Ticaret ve Danışmanlık Kurucusu Ayşe Gedikli, Otokoç Otomotiv E-Ticaret ve Tedarik Zinciri Yöneticisi Oktay Çelik ve LevelUp Agency CEO'su Onur Yılmaz katıldı.

Exportan Ticaret ve Danışmanlık Kurucusu Ayşe Gedikli konuşmasında, medyadan ya da çevreden dijital dünyaya dair çok fazla bilgi bulunduğuna işaret ederek, "Sadece E-Ticaret'ten bahsetmiyoruz. Teknolojinin bütünüyle alışveriş deneyiminin içine girmesinden bahsediyoruz. Artık ürün satın almaktan değil deneyimden söz ediyoruz. Hız ve esnekliği tüketiciye verdiğiniz zaman gerçekten dijitalleşmiş deneyimi yaşatmış oluyoruz. E-Ticaret ekosistemi sadece satış yapmaktan ibaret değil. Bunun içinde birçok şey var. Devlette bununla ilgili yazılım sağlayıcıları ve kargo şirketleri gibi birçok kurum var. E-Ticaret sektörüne hitap eden ambalajlar bile türedi. Hukuk danışmanlığı, e-ticaret üzerinde uzmanlaşıp bu ekosistemde yine fayda sağlayabiliyorlar. E-Ticaret dediğimiz şey, müşteri deneyimini kurguladığınız, operasyonunu kurguladığınız, kargo ve dağıtımını yapabildiğiniz ve pazarlamasıyla satış üretebildiğiniz bir durumdur" dedi.

Otokoç Otomotiv E-Ticaret ve Tedarik Zinciri Yöneticisi Oktay Çelik, yapılacak olan işe basit bakılması gerektiğini, böylece o işi çözmenin kolaylaşacağını söyledi. Çelik, "Dijitalleşmek sadece ürün satmak olmamalı. Bizde orta yaş ve üstü nüfus arasında internet kullanımı çok az. Ama bunları da hayata geçirmek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Onları da bu dünyanın içerisine almak zorundayız. Bizde olmayan deneyim onlarda var. Şirketler büyüyorsa maliyetler de büyüyor. Sizin bir çözümünüz varsa zaten fark yaratıyorsunuz. Para dijitalleşiyor. E-ticaret büyüyecek. Paranın dijitalleşmiş olduğu noktada siz zaten mahkum kalacaksınız. Kendinizi geliştirin, farklı planlar düşünün, uygulayın. Satmanın yolunu arayın. Basit bakın, bir şeyin en iyisini yapmaya çalışın. Tek anlamda ilerleyin" diye konuştu.

LevelUp Agency CEO'su Onur Yılmaz ise konuşmasında dijital pazarlama konusuna değindi. Yılmaz, "Dijital pazarlama, doğru içeriğin doğru kanaldan doğru zamanda doğru kişiyle buluşturma sanatıdır. Arama motoru reklamcılığında anahtar kelime belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur verimliliktir. En çok tıklanan değil, size en çok geri dönüş (conversion) getiren anahtar kelimelere odaklanmak altın kuraldır" diye şeklinde konuştu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16 Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - Haber
19:16 İstanbul'daki kız öğrencilerden Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı - Haber
19:14 Merkel'den ABD'nin boru hattı yaptırımlarına misilleme yapılmayacak sinyali - Haber
19:14 Yüzündeki doğum lekesi ve küçüklük fotoğraflarıyla gerçek ailesini arıyor - Haber
19:12 Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:18:34