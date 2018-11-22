E-ticarete İlk Adım Programı Tanıtım Toplantısı

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği
(AB
) Bilgi Merkezi 2018 yılı etkinlikleri kapsamında, ATSO ve AB iş birliğinde "E-Ticarete ilk Adım Programı", Akra Otel'de gerçekleştirildi.
ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, bu yıl Antalya'da 4.0 çalışmasını başlattıklarını, bu kapsamda tüm sektörlerin geleceğinin masaya yatırıldığını, atılması gereken adımların değerlendirildiğini kaydetti.
E-ticarete ilk adım programı da dijital tek pazara geçmeyi hedefleyen Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde büyük önem taşıyan çalışmalardan biri olduğunu belirten Çetin, "Bir yol tıkandığı zaman gerekirse yeni bir yol açmak zorunludur. İşte yenilik, dijital dönüşüm ve e-ticaret ekonomide tıkanmaya karşı yeni bir yol açmak demektir. Zaten veriler de bu konuda yeterli bilgiyi vermektedir. Verilere göre bu yıl normal perakende satış hacmi azalırken, internet üzerinden yapılan satışlarda satış hacmi artışı yüzde 17'dir. 2017'de e-ticaretin payı yüzde 4'ü aşmıştır, bu yıl yüzde 5'e yaklaşacaktır, bu oranın giderek daha hızlı artacağını bekleyebiliriz." dedi. Türkiye
'de internet ödemelerine güvensizlik yüzünden, online ticaret kullananların oranının halen yüzde 50'nin altında olduğuna değinen Davut Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" Çin
'deki oranlara gelmek zaman alır, fakat Almanya
gibi yüzde 10 pazar payı oranlarına çıkmamız uzun zaman almayacaktır. Yüzde 10 pazar payı demek, giyim gibi sektörlerde yüzde 30-40 pazar payı anlamını ifade edecektir. Gıda perakendesinde de online ticaretin giderek artacağına inanıyorum. Bu nedenle 2 -3 yıldır, e-ticaret ile ilgili her toplantımızda artık her üyemizin elektronik dünyada yer alması gerektiğini söylüyorum. Bu çağda e-ticaret otoyol demektir, otoyol dururken, eski yollardan gitmek, ilçe ve köy yollarından gitmek elbette mümkündür, romantiktir, fakat ancak niş ürünlerde yapılabilir, iş hayatında ilerlemek içinse otoyolu kullanmak gerekir."
E-ticaretin büyük dijital dönüşümün bir parçası olduğunu ve büyük resmin herkesi görmesi gerektiğini kaydeden Çetin, bu değişime Antalya'yı hazırlamak için de büyük veri ve yapay zeka merkezinin kurulması gerektiğini bildirdi.
Toplantıda, Global Dönüşüm
Kurucusu Başar Ceylan, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, N11 Lojistik ve Bölge Yönetimi Direktörü Ramazan Altınay, Gitti Gidiyor Satıcı Gelişimi Müdürü Görkem Öztürk, e-ticarete yönelik değerlendirmelerde bulundular.
Avrupa Birliği,Antalya
22 Kasım 2018 Perşembe 10:26