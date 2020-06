e-Ticarette "güven damgası" sayısı artıyor - Ticaret Bakanı Pekcan (1)

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm paydaşlarla, sektör aktörleriyle ve ticaret erbabıyla birlikte e-ticaretin getirdiği fırsatları en iyi şekilde kullanıp üretimi ve ihracatı geliştireceklerini belirterek, "Tüm e-ticaret sitelerimizi, ülkemizin e-ticaretteki kalite öncelikleriyle uyumlu biçimde güven damgalarını alarak faaliyetlerini sürdürmeye davet ediyorum." dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan sağlayan "güven damgası" sistemine yeni e-ticaret şirketlerinin dahil olması dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.Bakan Pekcan, video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde e-ticaretin öneminin tüm dünyada görüldüğünü söyledi.e-Ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırması, kesintisiz hizmet sunumu, pazara giriş ve iş yapma maliyetlerinin azaltıcı etkisiyle ülke ekonomileri için stratejik bir faaliyet alanı olduğunu ifade eden Pekcan, bazı faaliyet kollarındaki KOBİ'ler, esnaf ve üretici birliklerinin desteklenmesinde de e-ticaretin önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.Bakan Pekcan, şöyle konuştu:"e-Ticaretin bu kadar genişlemesi, faydalarının yanında potansiyel bir risk de barındırmaktadır. Tıpkı konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette de taraflar arasındaki sözleşme şartları iyi çok işlenmeli, malın ayıpsız teslimi, teslim şekilleri ve ödeme koşullarına kadar tüm hususlar her iki tarafı da memnun eden biçimde önceden tanımlanmalıdır ki sonunda bir anlaşmazlık doğmasın."Pekcan, güven damgası sisteminin de bu çerçevede çok önemli olduğuna işaret ederek, tüketicilerin haklarının korunması, yanlış bilgilendirilmemesi için gerekli altyapının sağlanması gerektiğini bildirdi.İnternet ortamına aktarılan kişisel verilerinin korunmasının da önemli bir güvenlik konusu olduğuna dikkati çeken Pekcan, "e-Ticaret, tarafların sözleşme özgürlüğüne ve piyasa etkinliğine halel getirilmeden düzenlenmeli, denetlenmeli ve güvenli olması temin edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret alanında iddialı ve gelişime açık bir konumda olduğunu belirterek, ülkenin genç, dinamik ve iletişim teknolojilerine yatkın bir nüfusu ve jeo-stratejik konumundan dolayı avantajları olduğunu anlattı."Türkiye küresel e-ticaret pazarında önemli bir aktör haline geliyor"Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olma özelliğinin her geçen gün arttığına ve e-ticaretin güçlü, güvenli bir altyapıyla sürdürülmesinin önemine işaret eden Pekcan, "Bu çerçevede, güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularındaki beklentilerin karşılanması, endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenirliğinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette güven damgası sistemini oluşturduk." ifadelerini kullandı.Bu kapsamda TOBB'u da "güven damgası sağlayıcı" olarak yetkilendirdiklerini anımsatan Pekcan, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret sitelerinin "www.guvendamgasi.org.tr" adresi üzerinden gönüllülük esasına göre başvuruda bulunabildiklerini söyledi.Pekcan, başvuruların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirileceğini ifade ederek, kriterlere uyduğu belirlenen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edildiğini dile getirdi.Güven damgası sahibi e-ticaret sitelerinin tüketicinin korunması, kişisel veriler, ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacağını ve güvenilir bir otorite tarafından denetleneceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:"Bu siteler, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve ilgili kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan sertifikalar kullanacak, belli aralıklarla yapılan testlerle güvenlik açıkları tespit edilebilecek. Alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak. Malın stok bilgisi, içeriği, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin pek çok ayrıntıya sitede yer verilecek. Ayrıca, alıcıya siparişinin durumu hakkında bilgi ve kargo takip imkanları sunacak.""Tanıtım faaliyetlerini sürdüreceğiz"Pekcan, tüm işletmelerin bu damgayı alabilmesi ve vatandaşların farkındalığının artırılması için TOBB ile tanıtım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, "Güven damgası sistemi özellikle e-ticaret yapan küçük işletmelerimizin de güven algısı yaratabilmelerine ve kendilerini tanıtabilmelerine imkan sağlayacak." diye konuştu.Bakanlık olarak salgın dönemi ve öncesinde attıkları dijitalleşme adımlarını anımsatan Pekcan, sanal fuar ve ticaret heyeti uygulamalarına sağladıkları destekler hakkında bilgi verdi.Pekcan, Türkiye'nin dijital ekonomi alanında atacağı adımları hızlandırmaya, bu konuda projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, bu konuda yapılabilecek her türlü katkı ve öneriye açık olduklarını kaydetti."e-Ticaretin getirdiği fırsatları en iyi şekilde kullanacağız"e-Ticaret sitelerine çağrıda bulunan Pekcan, "Tüm paydaşlarımızla, sektör aktörleriyle ve ticaret erbabımızla birlikte e-ticaretin getirdiği fırsatları en iyi şekilde kullanıp üretim ve ihracatımızı geliştireceğiz. Tüm e-ticaret sitelerimizi, ülkemizin e-ticaretteki kalite öncelikleriyle uyumlu biçimde, güven damgalarını alarak faaliyetlerini sürdürmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.Pekcan, e-ticarette güven damgası mekanizmasının oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen Bakanlık ve TOBB çalışanlarına teşekkür etti.18 e-ticaret sitesi "güven damgası" taşıyorGüven damgası elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi, gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesini amaçlıyor.Güven damgasına sahip e-ticaret sitelerinde "TR-GO" logosu yer alıyor. Sisteme yeni katılan 6 e-ticaret sitesiyle birlikte güven damgası taşıyan hizmet sağlayıcılarının toplam sayısı 18'e ulaşmış bulunuyor.