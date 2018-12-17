E.y. Malatyaspor'a Yapılan Saldırıya Kınama

Türkiye Futbol Federasyonu
ve Kulüpler Birliği, dün Evkur Yeni Malatyaspor
kulüp tesislerine yapılan silahlı saldırıyı kınadı.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Orduzu
Pınarbaşı'nda bulunan tesislerine dün silahla ateş açılarak yapılan saldırı hakkında, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) ve Kulüpler Birliği birer kınama mesajı yayımladı. TFF yaptığı açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerine silahla ateş açılarak gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, E.Y. Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk sporunda asla görmek istemediğimiz bu tür vahim olayların ayrıca şiddetle karşısında olduğumuzu da vurgularız" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği ise konuyla ilgili şu mesaja yer verdi:
"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün tesislerine silahla gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
(İHA)
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Kaynak: İHA