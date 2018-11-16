E.y. Malatyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Sürüyor

16 Kasım 2018 Cuma 12:11



16 Kasım 2018 Cuma 12:11

Spor Toto Süper Ligin 13.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak E.Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli giren sarı kırmızılılarda, yapılan antrenmanda futbolcuların moralli ve istekli oldukları görüldü.Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Kasımpaşa maçının ligde en zor maçlarından biri olacağının uyarısında bulundu.Sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ve orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile birlikte milli takımlarından bulunan kaleci Fabien Ceddy Farnolle, forvet Khalid Boutaib, defans Atruro Rafael Mina Meza, Danijel Aleksic antrenmana katılmadı.Bu arada ameliyat sonrası iyileşme sürecini tamamlayan golcü Ömer Şişmanoğlu takımla birlikte çalışırken, hafif sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Murat Akça ile sağ bek Muenfuh Sincere Seth ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından tamamlandı. - MALATYA