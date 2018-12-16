16 Aralık 2018, 08:51
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına Silahlı Saldırı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Gece 01.00'de gerçekleşen olayda yüzü maskeli iki kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

ARAÇTAN İNEREK KULÜBE ATEŞ AÇTILAR

Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi, araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BİNAYA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yeni Malatyaspor,Evkur
16 Aralık 2018 Pazar 08:51



YORUMLAR (3)
BİR DE AF İSTİYORLAR: Kesin haraç meselesi
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...: Embesil bunlar kesinlikle...
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FENO: Al buyur arkadaş nasıl bı ülke burası
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  • MİLLİ : Bu ülke güzel bir ülke.! İçinde bir kaç yüzbin çürük elma var diye seksen milyon adına ülkemizi küçümsetmem. Herkes cümlenin nasıl geliştiğini nereye gideceğini tartarak yorum yapsın. Türkiye de aç ta kalsam zorbalığa da uğrasam bu emaneti elimden geldiği kadar savunur dilimden geldiği kadar övünür. Gücüm yettiği kalkınması için daha ilerisi için çalışıp destek ve katkı kadar bulunur hatta bunları fazalasıyla yaparım yapalım diye düşünün. Çürük elmaları polise jandarmaya ihbar edin.amann banene demeyin başımaa belamı alcaz demeyin.
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