e-YDS ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından elektronik ortamda yapılan YDS tarihi yaklaşıyor. E-YDS yılda 12 kez gerçekleştiriliyor. Bu senenin onuncu e-YDS İngilizce alanında olacak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Peki, e-YDS 2019/10 ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta olacak? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

E-YDS 2019/10 NE ZAMAN?

e-YDS 2019/10 İngilizce alanında yapılacak. Bu sınav için başvurular, 10 Temmuz 2019 - 08 Ağustos 2019 alındı. e-YDS 2019/10 İngilizce alanında, 24 Ağustos 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınavın saati ise 13.45...

SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından 24 Ağustos'ta yapılacak e-YDS 2019/10 için sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesi, genellikle sınavdan üç gün önce ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanıyor.

SINAV UYGULAMASI NASIL YAPILIYOR?

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınav sırasında sözlük ve benzeri bir yardımcı araç kullanılmıyor. Çoktan seçmeli sınavda seçenekleri değiştirme şansınız mevcut. İşaretli seçeneğe tekrar tıklamanız halinde başka bir seçim yapabilirsiniz.

Sınavın bitiminde her aday "Sınavı Tamamla" butonuna basıp sınavını sonlandırmalıdır. Bu işlem yapılmadığı takdirde sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı sonlandırır. "Sınavı Tamamla" butonuna basıldıktan sonra aday, T.C. Kimlik Numarasını yazıp onaylar.

DEĞERLENDİRME

Sınav 100 üzerinden değerlendirilir. Sadece doğru cevaplar dikkate alınır. Yanlış cevaplar önemli değildir. İptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.