e-YDS sınav başvuruları başladı! e-YDS nedir? 2020 YDS sınavı ne zaman?

e-YDS/2 sınav başvuruları alınmaya başladı. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS) kılavuzunu da yayımladı. Ankara , İstanbul ve İzmir illerinde yapılacak e-YDS sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2020 e-YDS sınav ücreti ne kadar?

E-YDS NE ZAMAN?

e-YDS 2020/2 İngilizce sınavı, 15 Şubat 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi ise 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 17 Ocak 2020 - 06 Şubat 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 17 Ocak 2020 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecek.

ÖSYM UYARDI!

Sınava alınacak aday sayısı, Ankara'da 3050, İstanbul'da 432, İzmir'de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı iledeneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

E-YDS NEDİR, NASIL YAPILIR?

e-YDS'yi YDS'den ayıran tek fark bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Sınav soruları, sınav süresi, sonuçların geçerlilik durumu vs. gibi tüm konularda her iki sınav da tamamen aynıdır. Ancak e-YDS ÖSYM'nin belirlediği takvime göre yılda 10 kez ve sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde yapılır. Önemli bir farkı da e-YDS'nin kontenjana dayalı olmasıdır.

2020 YDS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre 2020 YDS sınav başvuruları 19- 26 Şubat tarihleri arasında alınacak ve sınav 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.