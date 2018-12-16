E.yeni Malatyaspor - Antalyaspor Maçının Ardından

16 Aralık 2018 Pazar 17:08



16 Aralık 2018 Pazar 17:08

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek ikinci sırayı yükseldi. Karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundular.Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatyaspor'u tebrik ederek hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını söyledi. Bursa deplasmanından sonraki iyi ve etkileyici oyunlarını bu maçta ortaya koyamadıklarını belirten Korkmaz, "Bu sorumlulukta bana ait. Demek ki ben takımı bu maça iyi hazırlayamamışım. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu benim. Daha iyi oyun bekliyordum ama maalesef ilk golden sonra istediğimiz oyunu oynayamadık İkinci yarı istediğimiz değişiklikleri yaptık ama etkili olmadı. Bu maç burada kaldı, artık son maça bakacağız" şeklinde konuştu.Bulut: "Bugüne kadar öne geçtiğimiz maçları kaybetmedik"Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise oyuncularını tebrik ederek 3 puanı alan taraf oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, "Agresif, ikinci bölgede rakibi karşılayıp, yönlendirip kaptığımız toplarla rakip kaleye gidip gol bulmaktı arzumuz. İlk yarı 2 gol bulduk, zaten öne geçtiğimiz maçları da bugüne kadar kaybetmedik" dedi.İkinci yarı oyuna iyi başladıklarını da belirten Bulut, "İkinci yarı güzel bir giriş yaptık, skor daha faklı olabilirdi. Kalemizde fazla pozisyon vermedik. Genel anlamda futbolcularım birbirlerine inandıkları zaman, güvendikleri zaman, iyi konsantre oldukları zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. İnşallah bu böyle devam eder" diye konuştu.İlk yarı 2 gol atan Boutaib'ın ikinci yarı oyundan alınması ile ilgili de sorulan soruya cevap veren Bulut, "30. dakikada bana işaret etti, beni oyundan al diye ama ben devreyi bitirmesini istedim. Ağrısıyla devam ettiği ilk yarıda ikinci golünü de attı. Sonrasında yerine Buğra girdi oda iyi bir maç çıkardı" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA