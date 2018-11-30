E. Yeni Malatyaspor Başarılı İç Saha Karnesiyle Dikkat Çekiyor

30 Kasım 2018 Cuma 10:55



30 Kasım 2018 Cuma 10:55

E. Yeni Malatyaspor, 3 Aralık Pazartesi günü 20.00'da sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı öncesi başarılı iç saha karnesiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet aldı.Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 21 puan toplayan ve beşinci sırada yer alan Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasında sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.Yeni Malatyaspor şu ana kadar sahasında 6 karşılaşmaya çıkarken, Akhisarspor müsabakasıyla birlikte 7. kez seyircisinin önüne çıkacak.Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.Evinde şu ana kadar Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u ise 5-0'lık skorlarla mağlup eden Yeni Malatyaspor, 4 karşılaşmada da kalesinde gol görmedi.Sahasında D.G. Sivasspor ile 4-4 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesinde en çok golü görmüş oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasındaki tek mağlubiyeti ise ligin 4. haftasında A. Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla aldı. - MALATYA