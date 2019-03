E.yeni Malatyaspor Çıkış Arıyor

Kaynak: İHA

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bu hafta itibariyle galip gelmeye başlamak istiyoruz. Sivasspor maçında iyi oynayıp, maçı kazanarak, yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Bu süreçten yine hep birlikte çıkacağız" dedi.Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol Bulut, önemli açıklamalarda bulundu. M.Başakşehir maçında kırılma noktasının penaltı olduğunu belirten Bulut, "İkinci yarıya güzel bir galibiyetle başladık. Fenerbahçe mağlubiyeti, sonrasında gelen çok sayıda sakatlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşadık. Lidere karşı oynadık. Bizim adımıza iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. İyi başladık, istediğimiz doğrultuda her şey gidiyordu ama yediğimiz bir penaltı golü var. Bence olmayan bir penaltı. Penaltıdan sonra kafamızdaki plan gerçekleşmedi. Sonuçta 1-0 geriye düştük. İkinci yarıda biraz daha ofansif oynamaya çalıştık, ikinci golü yemiş olduk. Başakşehir gibi iyi pas yapan bir takıma karşı 2-0 geriye düştüğünüzde, yakaladığınız pozisyonları da değerlendiremediğiniz zaman doğal olarak mağlup oluyorsunuz. Kırılma noktası verilen penaltıydı" diye konuştu."Bu süreçten yine hep birlikte çıkacağız"İçinde bulundukları süreçten çıkmak istediklerini dile getiren Bulut, şunları söyledi:"Kadromuz belli, 6-7 sakat oyuncumuz var. Radikal karar alınacak bir şey yok. Sonuçta bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Sakat ve oynayan oyuncularımız belli. Bazı futbolcularımızda performans düşüklüğü oldu, oluyor, bu futbolda normal ama bu süreçten yine hep birlikte çıkacağız. En iyi dönemde şimdiki dönem, oynayacağımız Sivasspor maçının doğru bir maç olduğunu düşünüyorum. O maça iyi hazırlanıyoruz. Onlar da üst üste 3 mağlubiyet aldılar bizim gibi. İki takım için de zor olacak. İki takım da kazanmak isteyecek ama inşallah kazanan taraf biz olacağız. Kamara, pazartesi günü antrenmanlara başladı. Test edildi, antrenmanlara devam ediyor. Fizik ve kondisyon olarak maçları tam çıkaracak seviyede değil, maç gününe kadar durumuna bakacağız. Robin aramıza katıldı. Rizespor maçında diz kapağı çıkmıştı. Bifouma ve Mina'nın sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam ediyor, aramıza katılmaları zaman alacak. Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra döndüler ama kontrol amaçlı 1-2 gün fizyoterapist eşliğinde çalışacaklar. Yavaş yavaş sakat olan oyuncularımız dönecek. Milli maç arasında sonra, takımın hepsi bir arada olduğunda, daha iyi bir gidişat olacağını düşünüyorum. Ama biz onu beklemeyeceğiz, bu hafta itibariyle galip gelmeye başlamak istiyoruz. Sivasspor maçında iyi oynayıp, maçı kazanarak, yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Ligde 29 puanla üçüncü sırada olduğumuzda bu konuyu dile getirdim. Gerçek hedefimiz, ikinci yarının ilk 7-8 haftası geçtikten sonra daha net ortaya çıkmış olacak dedim. Şu an altıncı sıradayız, durumumuz hiç de kötü değil. Kupada yarı finaldeyiz. İki kulvarda yarışıyoruz. Bu futbolcu grubu üç günde bir maç oynamamış durumda. Bu ilk kez önlerine çıkan bir tablo. Tabii ki kolay değil. Üzerine sakatlıklar da geldiğinde zorlanıyorsunuz ama her şeye rağmen bu takım kupada yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp, kupayı Malatya'ya getirmek. Ligde de ilk altının içerisinde olduğumuzdan dolayı iyi işler yaptığımız ortada. İnşallah sezon sonunda da ilk altının içerisinde olmaya devam edeceğiz." - MALATYA