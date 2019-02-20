E. Yeni Malatyaspor'dan Milli Takım Seçmeleri İçin 5 Oyuncu

Türkiye Futbol Federasyonu
14 Yaş Altı Milli takımlar havuzu için İstanbul Riva
'da genç oyuncu seçmeleri düzenliyor. Seçmelerde Yeni Malatyaspor
alt yapısından 5 oyuncu bulunuyor. Genç
Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ikinci etabı İstanbul'da TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas
da izledi. Adana
, Ankara
(2), Antalya
, Bursa
, Diyarbakır
, Erzurum
, İstanbul (4), İzmir
(2), Kayseri
, Malatya, Sakarya
, Samsun
, Trabzon
, Trakya
, Van
bölgelerinden gelen 20 takımda toplam 360 sporcunun yer aldığı organizasyon yarın oynanacak maçlarla son bulacak. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.
Seçmelere Yeni Malatyaspor'dan Cemil Semih Uğur, Muhammed Adem Çiftçi
, Talha Buluş, Ömer Topal, Yunus Emre Topal
bulunuyor. - MALATYA
İstanbul,Türkiye Futbol Federasyonu,Genç
Kaynak: İHA