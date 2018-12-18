E.yeni Malatyaspor Kupada Tur Peşinde

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Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar takımın durumunu değerlendirip, "Bizim için çok güzel bir başarı. Üst sıralarda kalabildiğimiz kadar kalarak, takımımızı daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.Spor Toto Süper Lig'de haftayı galibiyetle kapatarak, 28 puanla ikinci sıraya yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında yarın Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Malatyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, ligdeki durumlarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ligde ikinci sıraya yükseldik. Bizim için çok güzel bir başarı. Üst sıralarda kalabildiğimiz kadar kalarak, takımımızı daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.Sadık Çiftpınar: "Kırmızı kartı hak etmedim."Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Sadık, "Herhangi bir yumruk atma veya itme yok. O sırada Diego arkadan saçımı çekiyor. Hakemle maçın ardından sakin bir şekilde görüştüm ve hiçbir şey yapmadığımı söyledim. Disiplin Kurulu tarafından detaylı incelenir ve nihai karar verilir. Son karşılaşmada takımımın yanında olmak istiyorum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Kırmızı kartı hak edecek hiçbir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.Murat Erdeğer: "Genel olarak kalecilerimizin performanslarından memnunuz"Sarı-kırmızılı takımın kaleci antrenörü Murat İsmet Erdeğer ise kalecilerin performansını değerlendirdi. Farnolle'nin iyi performans gösterdiğini belirten Erdeğer, "Etimesgut Belediyespor ile yaptığımız ilk maçta Abdulsamed Damlu'yu oynattık. Abdulsamed de bize ışık verdi. Genel olarak kalecilerimizin performanslarından memnunuz. Ligde ikinci sırada ve 28 puandayız. Tadını çıkaracağız ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA