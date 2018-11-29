E.yeni Malatyaspor Lig ve Kupada Zorlu Maçlara Çıkacak

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 21 puan toplayarak kendisine 5. sırada yer bulan E. Yeni Malatyaspor
'u ligde ve kupada zorlu maçlar bekliyor.
Sarı-kırmızılılar ligin 14. haftasında 3 Aralık
Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile puan mücadelesine çıkacak. Ligde zor günler geçiren Akhisar'a karşı taraftarı önünde kaybetmek istemeyen Malatya ekibi hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor.
E.Yeni Malatyaspor Akhisar müsabakasının ardından 6 Aralık Perşembe akşamı 18.30'da bu kez kupa mesaisi yapacak. Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu'nda sahasında Etimesgut
Belediyespor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, çift ayaklı maçın ikincisine avantajlı çıkmak için galibiyet hesapları yapıyor.
Malatya ekibi bu maçın ardından Süper Lig'in 15. haftasında bir diğer Doğu Anadolu temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile deplasmanda karşılaşacak.
Büyükşehir Belediye Erzurum -E.Yeni Malatyaspor karşılaşması 9 Aralık
Pazar 13.30'da oynanacak. - MALATYA
29 Kasım 2018 Perşembe 10:55