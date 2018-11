E.yeni Malatyaspor Üst Sıraları Hedefliyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:31



E. Yeni Malatyaspor'un reklam ve pazarlama sorumlusu Nusret Çaylak, takımın iyi bir gidişat yakaladığını ifade ederek, ilk yarıda kalan 5 maçta da istedikleri sonuçları alıp, devre arasına iyi bir şekilde girmek istediklerini söyledi.Çaylak, Süper Lig'de geride kalan üç haftada iyi bir performans ortaya koyduklarını ifade eden Çaylak, kupa maçıyla birlikte dörtte dört yaptıklarını ve hem ligde hem de kupada yollarına iyi bir şekilde devam ettiklerini belirtti."İyi bir gidişatımız var"Çaylak, Spor Toto Süper Lig'de iyi bir seri yakaladıklarını kaydederek, "Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Kalan 5 maçımızı da alıp, zirveye oynayacağız" dedi.Takımın sessiz sedasız iyi bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Çaylak, "İyi bir gidişatımız var, daha da iyi olacaktır. İnşallah güzel olacak ve daha da iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu."Her seferinde fikstürü çekmeye ben gidiyorum"Çaylak, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda da Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldiklerini anımsatarak, şunları söyledi:"Ziraat Türkiye Kupası maçları çok zor geçiyor. Kupa maçları zor ama bir üst tura yükseleceğimiz bir takım çekmek istiyorum. 2018-2019 fikstürünün çekimine katıldım, bayağı tepki almıştım. İlk maçımız Göztepe, ikinci maçımız Fenerbahçe, üçüncü maçımız Kayserispor'du. Güzel gittik, iyi de devam ediyoruz. Çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. Her seferinde fikstürü çekmeye ben gidiyorum. Allah da bize yardım ediyor.""Güzel çalışmalar yaptık"Çaylak, yaptıkları çalışmalarla ilgili, "Güzel çalışmalar yaptık. Çoğu kulüpten iyiyiz. Reklamlarımızı alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Firmalar bize yardım ediyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Eksiğimiz var. LED haricinde kale yanlarına reklam almak için tekliflerimizi verdik. Şuanda görüştüğümüz firmalar var. Önümüzdeki maçlarda o alanları da dolduracağız. Stat dışına reklam düşünüyoruz. Stadın üst bölümüne LED düşünüyoruz. Tabi bu birden olacak bir şey değil, zamanla olacak" diye konuştu.Transfer komitesinin çok başarılı olduğunu kaydeden Çaylak, "Müthiş bir takım kurdular. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Takımımız da çok iyi, zamanla daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tek eksiğimiz Malatya halkının stadı doldurması. İyi günde kötü günde yanımızda olsunlar ve stadı doldursunlar" şeklinde konuştu. - MALATYA