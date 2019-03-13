E.yeni Malatyasporlu Futbolcular Ankaragücü Maçına Final Gözüyle Bakıyor

Kaynak: İHA

E.Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Erkan Kaş, "Sadece galibiyet alamadığımız için olumsuz bir hava var. Bunu da tersine çevirmemiz gerekiyor" dedi.Sarı-kırmızılı takımın sol beki Erkan Kaş ve orta saha oyuncusu Danijel Aleksic Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkan Kaş bir gazetecinin takımda Ertaç Özbir ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakılması ile ilgili sorusuna, "O hocalarımızın ve yönetimin kararı. Yapacak bir şey yok. Biz de saygı duyuyoruz. Takım içinde arkadaşlık ortamı gayet güzel. Çok iyi maçlar oynadık, seri galibiyetler aldık ve takım olduk. Şimdi kötü gidişte de takımız, aynı ekip ve aynı futbolcular. Sadece galibiyet alamadığımız için olumsuz bir hava var. Bunu da tersine çevirmemiz gerekiyor" yanıtını verdi. Ankaragücü maçıyla kötü gidişattan dönüş yapmak istediklerini belirten, Kaş "Ankaragücü maçıyla hem taraftarımızı hem de kendimizi potaya sokmak ve güzel günleri tekrar yaşamak istiyoruz" dedi."Bahanelerin arkasına sığınmamak lazım"E.Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Danijel Aleksic ise takımdaki kötü gidişin birçok nedeni olabileceğini kaydederek, "Başımıza gelen 10-12 sakatlık var. Bazı hakem kararları da bizi etkilemiş olabilir. Tabii ki biz bunların arkasına sığınmayacağız, kaliteli bir takımız. Sezonun ilk yarısından nasıl yaptıysak, ikinci yarısında da saha çıkarak mücadele edeceğiz" diye konuştu. Bir gazetecinin 'sezonun ilk yarısından elde edilen başarının ikinci yarının başında neden devam etmediği yönündeki' sorusuna Aleksic, "Bunun nedenini bilsek ikinci yarı bu durumda olmazdık. Her zaman söylediğim gibi bunların arkasına sığınmamak lazım. Bir neden aramak lazım tabii ama bunun en çabuk çözümü idmanlarda daha çok çalışarak, eski performansı yakalamak ve o ilk yarıda gösterdiğimizi mücadeleyi ikinci yarıda da göstermek" yanıtını verdi."Bu bizim için final niteliğinde bir maç olacak"Ankaragücü maçının önemine de dikkat çeken Aleksic, "Bu bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Kötü gidişatı döndürme maçımız olacak. Bu nedenle bu karşılaşmanın bizim için başka bir sonucu olmamalı. Sadece galibiyeti düşünüyoruz. İnşallah 3 puanı burada evimize bırakacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA