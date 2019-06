E3 2019'da Duyurulan, Android'e Gelse Tadından Yenmeyecek 8 Oyun

E3 etkinliğinde birçok stüdyo, konsol ve PC oyunları üzerine odaklandı. Bu durum PC ya da konsol üzerine yatırım yapmış kişileri sevindirmiş olsa da her zaman yanı başımızda olan Android cihazlarımızın pabucunun dama atıldığını düşündürdü.Mobil teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, bilgisayarlarla yarışacak seviyede performans sunmaya başladılar. Öyle ki; PUBG gibi popüler oyunlar, bazı düzeltmeler ile mobil platform oyunlarına dönüştürülebiliyorlar.Telefonların da fazlasıyla başarılı oyun platformları olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda E3'teki oyunları inceledik ve Android'e gelse ciddi bir oyun şöleni yaşayacağımız yapımları derledik.Not: Liste herhangi bir önem sırasına göre hazırlanmamıştır ve oyunların Google Play Store'a geleceğine dair herhangi bir bilgi yoktur.Planet ZooYönetme ve simülasyon oyunları halihazırda Android platformunu ele geçirmişken kendi hayvanat bahçemizi kurabileceğimiz Planet Zoo oyununu da telefonlarımızda görmek fazlasıyla güzel olabilir. Grafik olarak telefonların kaldırabileceğinden biraz daha fazlasını vadeden oyun, küçük bir dokunuşla mobil oyun haline gelebilir.Minecraft DungeonsMinecraft yapımcılarının duyurduğu yeni oyun, birçok oyuncuyu da heyecanlandırdı. Minecraft'ın daha önce de mobil platformlara geldiğini bildiğimiz için bu oyunun da Android platformlarına gelmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.Dragon Quest Builders 2Minecraft'la birçok benzerliği bulunan yapım, sonsuz bir evren yerine Akira Toriyama'nın renkli Dragon Quest evreninde geçiyor. Hikaye ve dünya inşası konusunda Minecraft'tan daha geniş bir odağa sahip olan oyun, daha önce mobil platformlarda görülmemiş olsa da yeni imkanlarla mobil platformlara pekala uyarlanabilir.SpiritfarerSpiritfarer, iddialı oyunların Android platformlarında canlanmaları konusunda mükemmel bir örnek olabilir. Aranızdan ayrılmış olan arkadaşlarınıza kaptanlık yaptığınız oyunda geminizi geliştiriyor ve ölen arkadaşlarınızı öbür dünyaya götürüyorsunuz.Trine 4: The Nightmare PrinceBirçok oyuncunun seveceği türden bulmacalara yer veren oyundaki grafikler, ortalama telefonları zorlayacak türden olsa da küçük bir düzenlemeyle ciddi bir mobil oyun ortaya çıkartılabilir. Şu an Google Play Store'da bulunan Trine 2'nin fiyatı birazcık tuzlu olsa da dördüncü oyun farklı bir şekilde dönüş yapabilir.Evil Genius 22004 yılında ilk oyunuyla ortaya çıkan Evil Genius'ın ikinci yapımı, son derece güzel görünüyor. Kötü bir karakteri canlandırdığımız sayılı oyunlardan olan Evil Genius'ta amaç, dünyayı ele geçirmek. Grafik konusunda mobil platformlara ümit veren oyunu telefonlarımızda oynamak da fazlasıyla eğlenceli olabilir.Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Ft. The Legend of ZeldaGerek grafik gerek oynanış olarak mobil platforma oldukça uygun olan Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer, zindanlarda ve yeryüzünde macera arayabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Link ya da Zelda karakterleriyle oynayabilmeniz de oyunu ayrıca güzelleştiriyor.The Legend of Zelda: Link's AwakeningGame Boy'u Game Boy yapan oyun Legend of Zelda: Link's Awakening, çok ama çok daha iyi bir görüntüyle tekrardan karşımızda. Grafiklerin haricinde oyuna baktığımız zaman orijinale sadık kalan bir yeniden yapımı görebiliyoruz. Nintendo 2017 yılında mobil platformlar için bir oyun geliştirdiğinden belirtmişti ancak oyun hâlâ açıklanmadı. Link's Awakening yüksek ihtimalle Nintendo'nun bahsettiği oyun olmayacak ancak Link'i telefonlarımızda görmek fazlasıyla güzel bir sürpriz olabilir.E3'te duyurulan ve Android platforma gelse başarı yakalayabileceğini düşündüğümüz oyunların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin de Android platforma gelse iyi olur dediğiniz bir oyun varsa oyunu yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.