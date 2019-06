E3 Geldi Çattı: Dünyanın En Prestijli Oyun Fuarından Neler Bekliyoruz?

Kaynak: WebTekno

Oyuncular için yılın en heyecanlı gününe hızla yaklaşıyoruz. Electronic Entertainment Expo (E3) bu yıl Los Angeles 'ta 25. kez açılacak ve en yeni oyunların tanıtılmasını sağlayacak. Bu heyecanlı döneme yaklaşırken akıllarda 'Acaba bu sene hangi firma ne tanıtacak?' sorusu beliriyor. Biz de bu haberimizde bu sorunun cevabını elimizden geldiğince vermeye çalışacağız. (Konferansların başlangıç saatleri, Pasifik zaman diliminden ülkemizin zaman dilimine göre düzenlenmiştir.)Electronic ArtsBaşlangıç tarihi, saati ve konferans programı: EA, E3 2019 konferansına 8 Haziran Cumartesi günü, yani bugün başlayacak.19.15 – EA Play için geri sayım19.30 – Star Wars Jedi: Fallen Order20.00 – Apex Legends20.30 – Battlefield V21.00 – FIFA 2021.30 – Madden NFL 2022.00 – The Sims 4Ne bekleniyor?EA'nın E3 konferansı için programda belirtilen oyunların dışında bir beklenti yok. Oyuncular tarafından uzun süredir beklenen Skate 4 için bu sene de maalesef bir duyuru yapılmadı.NintendoBaşlangıç tarihi, saati ve konferans programı: Nintendo'nun E3 konferansı da 8 Haziran Cumartesi günü, yani bugün başlayacak.22.00 – Super Mario Maker 2 Invitational 201922.30 – Splatoon 2 World Championship 201900.00 – Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3v3Ne bekleniyor?Nintendo'dan en çok beklenilen Super Mario Maker 2. Ayrıca şirketin e-spor camiasına girmesi de ilginç olacağa benziyor.XboxBaşlangıç tarihi ve saati: Xbox'ın konferansı 9 Haziran Pazar günü saat 23.00'da başlayacak.Ne bekleniyor?Xbox'ın tabiri caizse 'şov' yapması bekleniyor. PlayStation'un bu yıl konferansa katılmayacak olmasıyla Microsoft 'tan büyük bir hamle geleceği tahmin ediliyor. Ortada dolaşan söylentilere göre Microsoft'tan bu sene tam 14 adet oyun gelecek. Bunlardan en çok beklenti uyandıranları Halo Infinite, Gears of War 5 ve Cyberpunk 2077. Xbox'un şovu tam olarak 4,5 saat sürecek.BethesdaBaşlangıç tarihi ve saati: Bethesda'nın konferansı 10 Haziran Pazartesi günü sabaha karşı saat 03.30'da başlayacak.Ne bekleniyor?Geçen senelerde sık sık gördüğümüz Andrew W.K., bu sene konferanstta görev almayacak ancak Bethesda'dan beklentiler yüksek. Bu sene The Elder Scrolls Online, Rage 2 DLC'si ve Wolfenstein: Youngblood tanıtılacak.Developer DigitalBaşlangıç tarihi ve saati: Konferans, 10 Haziran Pazartesi günü sabah saat 09.00'da başlayacak.Ne bekleniyor?Developer Digital'ın resmi olarak duyurduğu bir başlık yok ancak konferansın heyecan dolu geçeceğini söyleyebiliriz zira geçen yıl ki konferans aynen böyle geçmişti.PC GamerBaşlangıç tarihi ve saati: Konferans, 10 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.Ne bekleniyor?PC Gamer, adından da anlaşılabileceği gibi bu sene hakkında yeni donanım veya mağazalarda ne göreceğiz gibi oyuncuları en çok ilgilendiren detayları verecek.Limited RunBaşlangıç tarihi ve saati: Konferans, 10 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'da başlayacak.Ne bekleniyor?Limited Run'ın ne göstereceğine dair bir detay yok ancak bilinenlere göre 'ölü' olarak sayılan PS Vita oyunları geleceğini söyleyebiliriz.UbisoftBaşlangıç tarihi ve saati: Ubisoft'un E3 şovu 10 Haziran Pazartesi günü saat 23.00'da başlayacak.Ne bekleniyor?Ubisoft'un E3 konferansları, genellikle tüm etkinliğin en eğlenceli geçen kısmı oluyor. Bu yıl şirketin planları arasında Ghost Recon: Breakpoint ve yakın zamanda sızdırılan Watch Dogs Legion var. Ayrıca Just Dance'in yeni oyununu da görmemiz mümkün. Sızdırılan bir diğer oyun ise Rocket League benzeri bir spor oyunu, Ubisoft'un bu sene bu oyunu duyurması bekleniyor. Efsane Beyond Good and Evil'ın 2. oyunu ise bu konferansta yer almayacak.Kinda Funny GamesBaşlangıç tarihi ve saati: Konferans, 11 Haziran Salı günü saat sabaha karşı 02.30'da başlayacak.Ne bekleniyor?Eğer Indie oyunların sıkı takipçisiyseniz, Kinda Funny Games'in konferansını takip etmenizi öneririz. Kinda Funny Games, küçük geliştirici firmalarını kendi bünyesine alarak büyük oyun firmaları altında ezilmemelerini sağlıyor. Hangi oyunların tanıtılacağına dair henüz bir bilgi yok. Square EnixBaşlangıç tarihi ve saati: Square Enix'in E3 konferansı, 11 Haziran Salı günü sabaha karşı saat 04.00'da başlayacak.Ne bekleniyor?Square Enix'in en büyük beklenti oluşturan oyunu Final Fantasy 7'nin remake sürümü. Ayrıca ilk olarak 2017 yılında gördüğümüz yeni Marvel's Avengers oyunun da artık bu sene detaylandırılacağını biliyoruz.Nintendo DirectBaşlangıç tarihi ve saati: Nintendo Direct'in konferansı, 11 Haziran Salı günü 19.00'da başlayacak.Ne bekleniyor?Bu yıl Nintendo'dan Luigi's Mansion 3, Pokemon: Sword & SHield, The Legend of Zelda: Link's Awakening ve Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order oyunları bekleniyor. Bu Yüzden Direct konferansında bu oyunlara dair daha detaylı bilgiler gelebilir. Henüz onaylanmasa da Splatoon 2 ve Super Smash Bros. Ultimate oyunlarına dair güncellemeler de alabiliriz.